Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 751 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 189 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 767 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 893 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 956 bin 751 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 189 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 862 megavatsaat elektrik ihracatı, 200 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.