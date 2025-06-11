Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 252 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 71 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 138 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 99 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 252 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 71 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 938 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 766 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.