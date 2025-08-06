Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 174 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 394 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 673 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 40 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 174 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 394 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 193 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 974 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.