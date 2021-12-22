Üye Girişi
Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi - Son Dakika

Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi

22.12.2021 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu ve Türk Lirası'ndaki kuşatmayı kıran yeni ekonomi modeli "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın detayları belli oldu. Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. İşte sistemin detaylarını çok daha iyi anlamınıza yardımcı olacak 10 soru ve yanıtları.

Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

BAKANLIK ERDOĞAN'IN DUYURDUĞU YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı.

FARK MÜŞTERİ HESABINA TÜRK LİRASI OLARAK YANSITILACAK

Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

1- Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?

Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

2- Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.

3- Vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?

Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

4- Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?

Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.

5- Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok.

6- Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?

Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.

7- Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

8- Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi? Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?

Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.

9- Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?

Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.

10- Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi

cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi         
18:18
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11

Son Dakika Haberleri
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
18:09 Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
17:45 Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!
17:41 Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu
17:36 Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz
17:11 Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 18:30:50. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement