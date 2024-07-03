Türkiye'nin İhracatı İlk Yarıda Yüzde 2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı İlk Yarıda Yüzde 2 Arttı

Türkiye\'nin İhracatı İlk Yarıda Yüzde 2 Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yüzde 2 artarak 125 milyar 446 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 4,5 oranında artış gösterdi. İthalatta ise aşağı yönlü eğilim devam etti. Haziran ayında ihracat yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti.

03.07.2024 12:05
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bolat, "2024 yılı ocak-mayıs döneminde ihracatımız yüzde 4,5 oranında artarak 107 milyar dolara ulaşmıştır. Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü eğilimin devam ettiği görülmektedir. Nitekim haziran ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolara gerilemiştir. Bu veriler, dış ticaret politikalarımızın ve alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, yerli üreticilerimizi korumak, küresel pazarlardaki payımızı artırmak ve ticaret hacmimizi genişletmek için yoğun çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'HAZİRANDA İHRACAT, YÜZDE 10,6 ORANINDA DÜŞTÜ'

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, haziran ayında takvim etkisi nedeniyle ihracatta geçici bir düşüş yaşandığı belirtilerek, "2024 yılı haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu (cumartesi-pazar) bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı (perşembe ve cuma) iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle, 2024 yılı haziran ayında ihracatımız yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 21,4 oranında artışla 6 milyar 434 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığıdır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,4 yüzde puan azalışla yüzde 74,3 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı İlk Yarıda Yüzde 2 Arttı - Son Dakika

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