Türkiye'nin ilk lisansı "En Yakıt"ın - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk lisansı "En Yakıt"ın

29.05.2022 11:07
Türkiye'nin ilk lisansı "En Yakıt"ın

Dünyada ve Türkiye'de ilk olarak en-ix teknolojisini kullanan En Yakıt, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

Dünyada ve Türkiye'de ilk olarak en-ix teknolojisini kullanan En Yakıt, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle fark oluşturan kuruluşumuz, inovatif girişimlerle her zaman ilklere öncülük ediyor. Şarj ağı işletmeci lisansını ilk alan firma olarak, 1 numaralı lisans sahibi kimliğimizle çok güzel yatırımlara daha hızla imza atacağız. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız" dedi.

"Yatırım ve hizmet atağı başlıyor"

Bünyelerinde yer alan En Yakıt A.Ş.'nin dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle çok büyük bir fark oluşturduğuna dikkat çeken Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, şunları kaydetti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için şarj istasyonu işletme lisansı için ilk biz başvuru yapmıştık. Bu başvurumuzun ardından inovatif, yenilikçi ve çağın gereksinimine uygun değişime dönük girişimlerimizle en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş. olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü EPDK tarafından Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisansı '01' numarasıyla En Yakıt'ın oldu. Türkiye'nin 1 numaralı lisans sahibi olmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz. İlkleri yaşatmayı hedefleyen, en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş., lisansını da alarak elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların kart okutarak veya mobil telefon üzerinden tanıma sistemi ile gerçekleştirdikleri şarj işlemini çok daha pratik, konforlu ve hızlı hale getiriyor. 1 numaralı lisans sahibi olarak çok güzel yatırımlara imza atacağız. Şimdi en-ix teknolojisi ile elektrikli araç kullanıcılarına çok daha kolay ve hızlı hizmet vereceğiz. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız. Enerji dönüşümüne yeni bir heyecan getiren ve elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük kolaylık sağlayan en-ix teknolojisi ile herkesi tanışmaya çağırıyor, heyecanla sizleri bekliyoruz." - ADANA

Türkiye'nin ilk lisansı En Yakıt ın
Türkiye'nin ilk lisansı En Yakıt ın
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk lisansı 'En Yakıt'ın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk lisansı "En Yakıt"ın - Son Dakika
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