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Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu

16.01.2022 11:05

Kışlık sebze üretiminde ülke genelinde lider konumunda olan İzmir'de, bu ürünlerde hasat da yoğun geçiyor.

Kışlık sebze üretiminde ülke genelinde lider konumunda olan İzmir'de, bu ürünlerde hasat da yoğun geçiyor.

Kentte 429 bin dekar alanda 1 milyon 800 bin ton ve 45 çeşit sebze üretimi yapılıyor. Bu üretimin 22 çeşidi ise kışlık sebze olarak gerçekleşiyor.

İzmir, her yıl ürettiği ortalama 300 bin ton kışlık sebze ile Türkiye'de bu alanda merkez niteliği taşıyor. Sadece kerevizde toplam 23 bin tonluk ülke üretiminin yüzde 45'i İzmir'de yapılıyor. İzmir, bu oranla üretimde ilk sırada yer alıyor.

Brokolide toplam 95 bin tonluk üretimin yüzde 42'si (40 bin ton), enginarda 39 bin tonun yüzde 31'i (12 bin ton), ıspanakta 235 bin tonun yüzde 22'si (51,6 bin ton), pırasada 225 bin tonun yüzde 20'sini (44,3 bin ton) karşılayan kent, bu sebzelerin üretiminde de Türkiye birincisi konumunda bulunuyor.

İzmir, karnabaharda da 216 bin ton toplam üretimin yaklaşık 17'sini gerçekleştirerek 36 bin ton ile ikinciliği elinde tutuyor.

Kışlık sebze üretiminde Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen ve Çeşme ilçeleri öne çıkıyor.

Kışlık sebzelerin hasadı, yoğun şekilde sürüyor. Kış şartlarında zaman zaman soğuk ve yağmurlu havada gerçekleştirilen hasatta, mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor ve gün boyu sürüyor. Önemli kış sebzelerinden pırasa, brokoli ve lahana tarlada 2 liradan, karnabahar 1,5 liradan, kereviz ise 2,5 liradan satılıyor. Kentte yetiştirilen bu ürünlerin bir kısmı iç pazarda talebi karşılamak için çeşitli illere gönderilirken bir bölümü de ihraç ediliyor.

"2021'de üretim alanı ve miktarda artışı gördük"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, İzmir'in iklim ve bereketli topraklarının tarım için çok elverişli olduğunu, 12 ay tarım yapılabilmesinin kentin tarımsal potansiyelini çok yükselttiğini söyledi.

Kentte kış aylarında da tarımsal faaliyetlerin sürdüğünü belirten Özen, kışlık sebzede Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Özen, 2020 yılında yaşanan kurak dönemin 2021'de devam etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2021'de üretim alanı ve miktarda artışı gördük. Bu yıl da güzel bir yağış periyodu yaşıyoruz. Barajlarımız, sadece Beydağ bölgesi hariç, doluluk oranlarında ciddi anlamda artış sağladı. Kışlık sebzede de şu anda bir sorunumuz yok. 2022 yılında da 2021'e göre üretim miktarı anlamında artış bekliyoruz. 2021'de, 2020 yılındaki üretim miktarımızda yüzde 5-6 civarında artış söz konusu. Bu yıl üretim açısından, fiyat istikrarının mevcut haliyle devam etmesi halinde artış bekliyoruz. 2021 yılında gördüğümüz üretim alanındaki artış üreticinin tatmin olduğunu gösteriyor. Şu anki piyasada yaptığımız fiyat takibi de ürünlerin güzel fiyatlara gittiğini gösteriyor ve 2022 yılında da üreticinin üretimini artırarak devam ettireceği yönünde tahminimiz."

Torbalı ilçesinde kışlık sebze üretimi yapan 28 yaşındaki Asil Kaynak ise üç kuşaktır tarımla uğraştıklarını, 250 dekar üzerinde üretimlerinin olduğunu söyledi.

Tarlalardan senede iki ürün aldıklarını, kış aylarından pırasa, lahana, brokoli, kereviz ve karnabahar yetiştirdiklerini anlatan Kaynak, ekim ayı ortasında başlayan kışlık sebze hasadının yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

Kaynak, ürünlerin rekoltesinden memnun olduklarını, özellikle pırasada iyi verim aldıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu
Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu
Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Hasat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de hasat yoğunluğu - Son Dakika
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