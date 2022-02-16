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Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında 99 bin 734 megavat oldu - Son Dakika

Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında 99 bin 734 megavat oldu

16.02.2022 10:38
Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında 99 bin 734 megavat oldu

Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında geçen aya göre artan 92 santral ile 99 bin 734 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde 25 bin 305 megavat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında geçen aya göre artan 92 santral ile 99 bin 734 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde 25 bin 305 megavat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ocak ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye'nin ocak ayı toplam kurulu gücü 10 bin 549 santral ile 99 bin 734 megavat oldu. Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre 92 santral artışı olmasına rağmen toplam kurulu güçte 85 megavat gerileme kaydedildi. Birincil kaynaklara göre kurulu güç üretiminde ilk sırada 25 bin 305 megavat ile doğal gaz yer alırken, sırasıyla 23 bin 280 megavat ile barajlı, 10 bin 682 megavat ile rüzgar, 10 bin 142 megavat ile linyit ve 8 bin 993 megavat ile ithal kömür yer aldı. Ocak ayında geçen aya göre 93 yeni güneş santrali kurulurken, toplam doğal gaz santrali sayısında bir adet düşüş gerçekleşti. Söz konusu doğal gaz santrali, toplam kurulu güçte 268 megavatlık gerilemeye neden oldu. - ANKARA

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Doğalgaz, Türkiye, Aralık, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında 99 bin 734 megavat oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin kurulu gücü ocak ayında 99 bin 734 megavat oldu - Son Dakika
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