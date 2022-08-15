Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor

15.08.2022 18:49
Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor Lavanta yağının kilosunun bu yıl 400-450 liradan satılması bekleniyor Isparta'nın Kuyucak ilçesinde mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok...

Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor

Lavanta yağının kilosunun bu yıl 400-450 liradan satılması bekleniyor

ISPARTA - Isparta'nın Kuyucak ilçesinde mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Köyüler geleneksel yöntemle lavanta yağı üretmeye başladı.

Isparta kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, son dönemde lavanta bahçeleri ve ürünleriyle öne çıkan Kuyucak köyünde lavanta yağı imalatı başladı. 280 kişinin yaşadığı bu köyde Türkiye'deki lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 90'ı sağlanıyor. 'Lavanta kokulu köy' olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde hummalı bir lavanta yağ üretimi yapılıyor. Kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan lavantalardan elde edilen yağlar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Lavanta yağının kilosunun bu yıl 400-450 liradan satılması bekleniyor.

6 yıldır lavanta yağı ürettiğini dile getiren Soner Altın, "Biz toplu olarak 30 kilogramlık şişeler halinde tedarikçilere gönderiyoruz onlar genelde yurtdışına ihraç ediyorlar. Köyümüzde büyük bir gelir kaynağı benim gibi 5-6 kişi köyde üretim yapıyoruz. 5 bin dekar alandan toplanan lavantalar, demet haline getirilerek 300 yüz kilogramlık kazanlara basılıyor. 50 kilogramlık lavantadan 1 kilogram yağ çıkarıyoruz. Şuan kazana 300 kilogram lavanta bastık 6 kilogram gibi lavanta yağı almayı düşünüyoruz. Sezon boyunca 15 ton lavanta işleyeceğim" dedi.

"Endüstriyel makinelerde yağ çıkarmak biraz daha avantajlı"

Endüstriyel makinelerde çıkarılan lavanta yağlarının geleneksel makinelere göre daha avantajlı olduğunu belirten üretici Altın "Geleneksel makineler, üretim ve işçilik olarak biraz daha zordur. Gelenekselde tek seferde 50 kilogramlık lavanta basabilirsin. 5 saat işlem süresi var. Günlük en fazla işleyebileceğin lavanta 200 kilogram ama endüstriyelde 24 saat çalıştığın zaman 2-3 ton lavanta işleyebilirsin. Endüstriyelde daha hızlı ve işçilik basit o yüzden biraz daha avantajlı" diye belirtti.

Geçen yıl kilosu 350 liradan satılan lavanta yağının, bu sezon 400-450 liradan piyasaya çıkacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Isparta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin lavanta merkezinde üretilen lavanta yağı birçok ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

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