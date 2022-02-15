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Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de - Son Dakika

Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de

15.02.2022 11:58
Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de

Türk kanatlı sektörünün öncü kuruluşlarından Hastavuk, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center'da gerçekleşen Gulfood Fuarı'nın gözdesi oldu.

Türk kanatlı sektörünün öncü kuruluşlarından Hastavuk, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center'da gerçekleşen Gulfood Fuarı'nın gözdesi oldu. Hastavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmesi ve 13 anlaşmaya imza atılmasının Türk firmalarının ticaret hacmine büyük katkı yapacağını belirterek, "BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ardından markamız, sektörümüz ve ülkemiz daha da güçlenecektir" dedi.

Gulfood Fuarı bu yıl 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center'da gerçekleşiyor.

Stratejik konumu nedeniyle dünyanın her bir tarafından sektör liderlerini buluşturan Gulfood; bu yıl çok sayıda katılımcıyı ve ziyaretçiyi ağırlarken, markalaşmanın ve küresel bilinirliğin de önünü açıyor.

Geçtiğimiz yıl 4 binin üzerinde katılımcı firma ile 98 bin ziyaretçiyi ağırlayan Gulfood, bu yıl 120 ülke, 5 bin katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçi hedefliyor.

Türk Kanatlı sektörünün en iyi temsilcilerinden HasTavuk, Gulfood Dubai fuarının ilk günden en ilgi gören standlarından biri oldu. HasTavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir;

"Gulfood Dubai Fuarı; gıda sektöründe yiyecek-içecek üreticilerini, toptancılarını, perakendeci, distribütör ve karar alıcılarını buluşturan, ticari bağlantılara zemin hazırlayan bir platformdur.

2022 yılının en büyük fuarları arasında gösterilen Dubai Gulfood'a bu yıl Türkiye'den 182 markanın katıldığı bilgisini aldık. Bu markalar ürünleriyle, kalitesiyle, ticari avantajlarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. HasTavuk firması olarak sağlıklı hayvansal gıda olan tavuk etinin ürün-üretim-kalite ve teknolojik farklılıklarını en iyi şekilde paylaşarak markamızı ve ülkemizi temsil ediyoruz"dedi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 alanda yapılan yeni anlaşmanın önemine dikkat çeken Şahin Aydemir, "Türk firmaları ticaret hacmini arttıracak. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ardından markamızı ve ülkemizi daha iyi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı - BURSA

Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de
Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de

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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Dubai, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin milli lezzetleri Dubai'de - Son Dakika Ekonomi


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