Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

18.04.2022 11:02
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yüzde 64,6'sını yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yüzde 64,6'sını yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 2,7 azalışla 7 milyar 478 milyon 531 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2022'nin ilk 3 ayında yüzde 12,4 pay aldı.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 5 artışla 932 milyon 6 bin dolar oldu.

Ana pazar Almanya'ya 1,1 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 3 ayda 1 milyar 100 milyon 180 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 118 milyon 106 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi İtalya oldu. İtalya'ya bu yılın ilk 3 ayında 622 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, AB ülkeleri Fransa'ya 609 milyon 987 bin, İspanya'ya 481 milyon 358 bin, Polonya'ya 343 milyon 762 bin, Slovenya'ya 294 milyon 580 bin, Belçika'ya 275 milyon 38 bin ve Romanya'ya ise 165 milyon 447 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülkeİhracat (dolar)
Almanya1.118.106.889
Birleşik Krallık811.235.637
İtalya622.600.707
Fransa609.987.218
İspanya481.358.776
ABD357.177.329
Polonya343.762.191
Slovenya294.580.889
Belçika275.038.827
Romanya165.447.416

YORUMLAR
500
Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:36 İstanbul'da bıçaklı taksici dehşeti: Yabancı uyruklu çifti "bıçaklarım" diye kovaladı
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement