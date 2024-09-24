Türkiye\'nin Sigorta Ordusu İhtiyaç

Ekonomi

Özhedef Sigorta kurucu ortağı Abdulcelil Alkış, Türkiye'de hızla büyüyen sigorta sektörünün hem ekonomik güvenlik hem de istihdam açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Alkış, "Türkiye artık kendi sigorta ordusunu kurmalı" diyerek, sektörün ülke ekonomisi ve toplumsal güvenlik için stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Sigorta sektörünün, bireylerin ve işletmelerin hayatın beklenmedik risklerine karşı korunmasını sağlayan bir yapı olarak, Türkiye'nin ekonomik güvenlik ordusu olarak nitelendirildiğini kaydeden Alkış, sigorta sektörünün, sadece bireyleri ve işletmeleri değil, ülke ekonomisini de koruduğunu belirtti. Alkış, "Bu sektör, görünmez bir ordu gibi çalışarak, vatandaşların ve şirketlerin risklerden korunmasını sağlıyor. Daha da büyütülmesi ve güçlendirilmesi, Türkiye'nin geleceğini güvence altına almak anlamına gelir" dedi.

"100 bin yeni istihdam mümkün"

Sigorta sektörünün, yalnızca güvence sunmakla kalmadığını, aynı zamanda büyük bir istihdam kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Alkış, sigorta sektöründe yeni iş fırsatlarının oluştuğunu ve 2025 yılı itibarıyla 100 bin kişilik bir sigorta ordusunun kurulabileceğini söyledi. Özellikle dijitalleşme ve artan sigorta bilinci ile birlikte, sektörün ekonomiye sağladığı katkının daha da arttığına işaret eden Alkış, "Sigorta sektörü, hem iş arayanlar hem de girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Yeni iş gücü alımları ile bu fırsatlar daha da genişleyecek" diye konuştu.

"Daha fazla destek bekleniyor"

Sektörün daha fazla büyümesi ve istihdam sağlaması için devlet desteğinin önemine vurgu yapan Alkış, "Devletin sunacağı teşvik paketleri ve eğitim programları, sigorta sektörünün daha da güçlenmesine olanak sağlayacaktır. Sigorta bilincinin artması ve sektöre nitelikli elemanların kazandırılması için kapsamlı desteklere ihtiyaç var. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara yüzde 30 destek veriliyor ancak aracılara destek verilmiyor. Devlet aracıları da desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bireysel emeklilik sistemi, konut ve sağlık sigortalarında büyük potansiyel"

Özellikle konut ve sağlık sigortaları gibi alanlarda büyük bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Alkış, bu alanlardaki yatırımların hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Alkış, "Konut sigortaları, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik sistemi gibi ürünler, vatandaşların hem tasarruf yapmasını hem de risklerden korunmasını sağlıyor. Bu alanlarda yapılacak yatırımlar ve istihdam artışı, sektöre büyük bir ivme kazandıracaktır" dedi.

"Türkiye'nin sigorta ordusu ile geleceği güvence altında"

Abdulcelil Alkış, Türkiye'nin bir sigorta ordusu kurarak hem ekonomik güvenliği sağlayabileceğini hem de iş gücü piyasasına önemli katkılar sunabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Sigorta ordusu, sadece bireysel güvence değil, toplumsal bir güvenlik duvarıdır. Bu duvarı sağlam tutmak, Türkiye'nin geleceği için stratejik bir hamle olacaktır. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'de sigorta sektörü hem vatandaşların güvenliğini sağlarken hem de ekonomiye büyük bir katkı sunuyor. Devletin teşvikleri ve destekleriyle 100 bin kişilik istihdam fırsatı sunan bu sektör, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal güvenliğinde kilit bir rol oynayacak." - MERSİN