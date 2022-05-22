Türkiye'nin tek dijital kuluçka merkezinde ilk demoday

Covid-19 pandemisi sürecinde kapanan kuluçka merkezlerine alternatif olarak Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin elektronik platformdaki ilk ve tek kuluçka merkezi ilk demodayını hibrit olarak gerçekleştirdi. GED Başkanı Esra Özden, girişimci, mentor ve yatırımcıyı özel bir yazılımla bir araya getiren 'Dijital Kuluçka Merkezi'nin (DKM) Türkiye'nin dört bir yanından 250'ye yakın yenilikçi girişimcinin yaşamına dokunduğunu söyledi. Bu girişimcilerin 6 aylık bir eğitim sürecinden sonra alanının uzmanı mentorlerle buluşturulduğunu, birçok iş fikrinin hayata geçmesine katkı sağlandığını anlatan Özden, dönem sonunda gerçekleştirilen ilk demodaya yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. DKM'nin şimdiden Türkiye'ye birçok start-up kazandırdığını belirten Özden, "Hedefimiz DKM'de sürdürülebilirliği sağlamak ve bu platformla ülkemize yeni unicornlar kazandırmak" dedi.

ABD'den özel temsilci DKM üzerinden katıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (ÇKA) gerçekleştirilen ilk demodaya DKM üzerinden bağlanan ABD Dışişleri Bakanlığı Ticari ve İş İlişkileri Temsilcisi Dilawar Syed, iklim krizi, pandemi, açlık gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalınan bir dünyada çevreci, kaynakları etkin değerlendiren girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "GED Başkanı Özden'e kuluçka merkezini dijital platforma taşıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Dünyaya örnek olacak bu projeye ABD Büyükelçiliği olarak destek veriyor olmaktan mutluyuz. ABD ve Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi içerisinde birbirine değer katacak iki ülke olduğuna inanıyorum. DKM'de kendine yer bulan girişimcilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlginç iş fikirleri yatırımcıları aradı

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, House of Ventures Yöneticisi Murat Avcı, Tüm Mentorler ve Girişimciler Derneği (TÜGİM) Başkanı Meltem Çora, Fonbulucu CEO'su Hakan Yıldız, TR Angles Başkanı Hale Umul'un e-platform üzerinden girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik mesaj ilettikleri DKM'nin demoday etkinliğinde Adana, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'ten DKM'ye katılan genç girişimciler GreenMeter (elektrik enerjisi tüketim izleme), Cultrav (görüntü işleme ve yapay zekayla gezi rehberi), Dosty (evcil hayvan mobil uygulaması), MKA Aweg (havadaki nemden su ve elektrik üretim sistemi), Item Intro (gelişmiş e-ticaret uygulaması) iş fikirleriyle yatırımcıların karşısına çıktı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kastamonu Entegre, Güney Çelik gibi şirketlerin yöneticilerinin de katıldığı demoday etkinliğinde sanayiciler genç girişimcilere ar-ge merkezlerinde iş fikirlerini geliştirmek için birlikte çalışma önerisi yaptı. Çukurova Yatırım Platformu üyeleri de bazı iş fikirlerine yatırım teklifinde bulundu.

Çukurova Yatırım Platformu ilgi gösterdi

Türkiye'nin ilk ve tek dijital kuluçka merkezi olan DKM'nin ilk demoday etkinliğine Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Fidan Vursavuş, ABD Adana Konsolosluğu Ekonomi Ataşesi Reiz Mehdi, ÇKA Genel Sekreteri Rifat Duran, KOSGEB Adana İl Müdürü Mehmet Eren, Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ersin Akpınar, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Uluğtürkan, GED Başkan Yardımcısı Barış Avcı, GED Yönetim Kurulu Üyeleri Gürtan Ergene, Şahin Mangtay, GED ve Çukurova Yatırım Platformu üyesi iş insanları katıldı. - ADANA