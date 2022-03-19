Türkiye'nin "Ufuk Avrupa Programı"na katılımı dolayısıyla açılış etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye'nin Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı dolayısıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 21- 22 Mart'ta Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlenecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ve Avrupa Komisyonunu temsilen Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel'in katılması bekleniyor.

İstanbul Grand Sheraton Ataşehir Otel'de gerçekleştirilecek açılış etkinliğine, çevrim içi ve fiziki olarak katılım sağlanabilirken, Kovid-19 önlemleri sebebiyle fiziki katılımcı sayısı sınırlı tutulacak.

Etkinlikte, Ufuk 2020'de başarılı olan Türk paydaşlar için ödül töreni de düzenlenecek. Organizasyon kapsamında iklim-nötr ve düşük karbon emisyonu hedefleri odağındaki AB stratejik öncelikleri ve politikaları ile Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) ve Endüstri 5.0 gibi konularda Avrupa Komisyonu ve Türkiye'den önde gelen uzmanların katılımlarıyla paneller gerçekleştirilecek.

Açılış etkinliği, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının ise TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi" çerçevesinde hayata geçirilecek.

95,5 milyar avroluk bütçesi var

AB Çerçeve Programları, ortak bir bilim ve teknoloji politikasının oluşturulması fikriyle ortaya çıkan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuş özel bir fonlama mekanizması olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl itibarıyla 2021-2027 dönemini kapsayan Ufuk Avrupa Programı'na geçiş yapılırken Türkiye, programa 27 Ekim 2021 itibarıyla imzalanan katılım anlaşması ile resmen dahil oldu.

TÜBİTAK, Ufuk Avrupa Programı'nın ulusal koordinasyon görevini üstleniyor ve Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarını yönlendiriyor.

95,5 milyar avroluk bütçesi ile yeşil dönüşümü, yeşil kalkınmayı önceliklendiren Ufuk Avrupa Programı'nın açılış etkinliği, özellikle son dönemdeki Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları'nda yüksek başarı gösteren Türkiye'nin "2053 sıfır emisyon" hedefleri kapsamında önem taşıyor.