Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı

Türkiye\'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 68 yıldır faaliyetini sürdüren Akın Tekstil faaliyetlerini durdurarak 152 işçisinin görevine son verdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Enflasyonun altında kalan kur artışları" vurgusu yapıldı.

22.12.2024 08:53
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Akın Tekstil'in 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Bloomberg HT'deki habere göre Akın Tekstil Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamasında, konfeksiyon faaliyetlerinin durdurulmasında ve işten çıkarmalara gidilmesinde etkili olan unsurları şöyle sıraladı.

Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı

- Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan kur politikası ile döviz kurlarının enflasyon oranının altında seyretmesi ve bu yüzden dövizle alınmış sipariş bedellerinin maliyeti karşılanamaması nedeniyle konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesi

- Bu zararın büyük kısmının asgari ücrette yapılan artışların personel maliyet yüksekliğinden kaynaklanması

- Geçmiş dönem birikmiş zararların kapatılması için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi

- 01.04.2025 tarihinde başlayacak Toplu İş Sözleşmeleri ile bu zararın artarak devam edeceğinin beklenmesi

Şirket bu ekonomik koşullardan dolayı söz konusu fabrikada konfeksiyon masraf yerlerindeki 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildiğini belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cüneyt ertaç:
    kapanan kapanana dış mihraklar bizi kıskanıyeeh 25 18 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    lüks hayat yaşarken çalışanı asgari ücrete mahkum ederken neden lüks hayatınızdan kesmediniz sıkışınca konkarda ilan edin patron olarak kendinden neden feragat etmiyor sun 30 11 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    dövizin düşük seyretmesi de olumsuz etkiliyor 7 3 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    7bin liraya isci calistiran merdiven alti isletmeden hallice bir firmaydi 4 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    adam düşük dovizden sikayet ediyo.yuksek olsa ne yapicak bilmiyorum.devlet isvereni hep destekledi.parayi yedim bitirdim deesene suna 3 1 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Ya arkadaş burada asgari ücretli azalıyor diye ağlayanlar iş kursunlar üç asgari maaş versin ler Ancak klavye delikanlılığı yapıyorlar tabi hayat bu kadar kolay onlar için yazı yazmak kadar 3 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Japon’lar Honda’yı kapattığında tüm çalışanlarına bir yıllık fazla maaş ve hesaplanan kıdem tazminatının iki katını verip helallik aldılar. ama onlar cumaya gitmiyorlar domuz eti yiyorlar alkol içiyorlar……. 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Faiz yüksek olursa daha çok şirket kapanır. Parayı çekip faize yatırırlar istihdam sıkıntısı çıkar. Faiz düşmeli. 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ya bunlar böyle yaa yüz elli kişi çıkarırlar bir ay sonra ikiyüz elli kişi işe alırlar. eski personel piyasadan bi tık fazla maaş alıyor diye onları çıkarıyorlar asgari ücretle iş başı veriyorlar 0 0 Yanıtla
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