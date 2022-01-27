Türkiye'nin yerli ve milli batarya üretimine Turkcell'den destek

Turkcell, yenilikçi iş birlikleriyle Türkiye'de çevreye duyarlı teknolojilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda yerli teknolojilerle milli kaynakların verimli kullanılmasını da destekleyen operatör, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe dönük önemli bir iş birliğine imza attı.

Sürdürülebilir çevre bilinci kapsamında, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Dünyadaki bu değişime paralel olarak ülkemizde de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019 yılında başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.

Proje kapsamında enerji şirketinin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021'den bu yana operatörün iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "İnovasyon alanındaki öncülüğüyle her zaman sektörde yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştiren şirket olarak, şebeke altyapımızda ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarıyla ilgili de önemli bir iş birliği başlattık. Tüm kurumsal süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde atılan bu adım, karbon ayak izini azaltan çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Gediz Sezgin, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretim payını arttırmak amacıyla kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) oturumlarında sektördeki paydaş şirketlerle atılan iş birliği adımları, artık büyüyüp verimli çıktılara dönüşmeye başladı. Bu kapsamda lityum batarya konusunda ASPİLSAN Enerji ile teknik bilgi paylaşım ve prototip ürün tasarımlarıyla başlattığımız süreç; çalıştaylar, demo üretimi ve fabrika testleriyle geliştirildi. Ardından iş birliğimiz, Turkcell şebekesinde yapılan saha testlerindeki başarılı sonuçlarla da desteklendi. Bu yıl itibariyle artık geliştirilen lityum bataryaların enerji şirketi tarafından seri üretimlerinin yapılıp Turkcell şebeke altyapısında kullanımını sağlayacağız."

Operatör ile yaptıkları iş birliğine ilişkin açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan şirket olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şirket olarak dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikçi çözümler üretme noktasında yaptığımız iş birlikleri de oldukça kıymetli sonuçlara zemin hazırlıyor. Operatör ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak. Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız." - İSTANBUL