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Ekonomi

Türkiye'nin Yeşil Hidrojen Hedefleri

H2DER Başkanı, Türkiye'nin yeşil hidrojen ihracatıyla cari açığını kapatabileceğini belirtti.

19.04.2025 11:27
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Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, "Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil aynı zamanda Avrupa Birliğinin özellikle yenilenebilir enerjiden, yeşil enerjiden üretilecek yeşil hidrojeni de Avrupa'ya ihraç ederek Türkiye'nin cari açığına katkı verebilecek bir dönem önümüzdeki kısa ve orta vadede mümkündür." dedi.

Uludağ Enerji Zirvesi için kente gelen Günay, AA muhabirine, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda gerçek hedefleri olan bir ülke olduğunu söyledi.

Günay, gelecek 10 yılda yenilenebilir enerjide mevcut kapasitenin dört kat arttırılmasına yönelik hedeflerin ve stratejilerin önemini vurguladı.

Her yıl dünyada Japonya'nın elektrik tüketimi kadar yeni santralin sisteme alınması gerektiğine dikkati çeken Günay, "Geçen sene dünya genelinde yapılan kurulu gücün yüzde 85'i yenilenebilir enerjidir. Türkiye'de bu yüzde 98. Dünyadaki yüzde 85'in de yüzde 60'tan fazlası güneş enerjisine dayalı. Dünya aslında şunu keşfetti. Bizim sonsuz bir enerji kaynağımız var ve bu bedava. Dolayısıyla tüketilemeyen sonsuz kaynağı bedava bir şekilde sisteme kazandırdığınız zaman bunun pek çok avantajını göreceksiniz." diye konuştu.

Yusuf Günay, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanabilmesi ve kapasitenin arttırabilmesi için batarya teknolojisinin biraz daha gelişmesi gerektiğini anlattı.

"Rüzgar ve güneşe dayalı kurulu güç 34 bin megavat"

Günay, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulduğunda Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 30 bin megavat olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi gelinen noktada sadece rüzgar ve güneşe dayalı kurulu güç 34 bin megavat ve bunun tamamını özel sektör yaptı. O zaman 'Özel sektör bu yatırımları yapabilir mi?' diye bir tereddüt vardı. Zaten işin gerçeği ve felsefesi, kamunun veya devletin piyasada düzenleyici ve denetleyici olarak rol alması, yatırımcıların önünü açması ve rekabete dayalı bir piyasa kurallarının oluşturması. Yatırımcı zaten bu yatırımları devletten daha etkin, daha verimli, daha ucuza mal edecektir. Nitekim Türkiye'de bunu gördük. Yatırımcımız kendisini, rüştünü ispat etmiş durumdadır. Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil aynı zamanda Avrupa Birliğinin özellikle yenilenebilir enerjiden, yeşil enerjiden üretilecek yeşil hidrojeni de Avrupa'ya ihraç ederek Türkiye'nin cari açığına katkı verebilecek bir dönem önümüzdeki kısa ve orta vadede mümkündür."

"Türkiye Avrupa'nın en büyük panel üreticisi durumunda"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda önünün çok açık olduğuna işaret eden Günay, Türkiye'de enerji yatırımlarında uygulanan yerli sanayiye teşvik politikalarının başarılı olduğunun altını çizdi.

"Türkiye Avrupa'nın en büyük panel üreticisi durumundadır." diyen Günay, şunları kaydetti:

"Şu an hücre üreticileri de önemli oranda artmaya başladı. Bu da Türkiye açısından panel ihracatı noktasında önemli bir getiri sağlayacaktır. Türkiye'de 100 yıldır belki biz 'petrolümüz, doğal gazımız yok' diye üzüldük, sıkıldık. Bunun sıkıntılarını yaşadık ancak günümüzde rüzgar ve güneş yani yeşil enerjinin trend tarihine gelmesiyle Türkiye olarak çok önemli bir avantaj elde etmiştir ve bu durum kısa sürede Türkiye'nin önemli mevziler kazanacağının işaretidir."

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Kaynak: AA

Yusuf Günay, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yeşil Hidrojen Hedefleri - Son Dakika

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