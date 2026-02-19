Türkiye'nin Yurt Dışı Girişim Cirosu 89,8 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Yurt Dışı Girişim Cirosu 89,8 Milyar Dolara Ulaştı

19.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Türkiye'den yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı 2.706'ya, ciro ise 89,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de yerleşik girişimlerin, yurt dışında kontrol ettiği teşebbüs sayısı 2024'te 2 bin 706 olurken, yurt dışındaki bu girişimlerden elde edilen ciro 89 milyar 840 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı, 2024'te 2 bin 706 oldu. Bu girişimlerden, 2024'te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde edildi. Ciro tutarı, 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan ciroda ilk sırada, sanayi yer aldı. Sanayiyi, sırasıyla ticaret, hizmet ve inşaat faaliyetleri izledi. Yurt dışında sanayi faaliyeti gösteren girişimler, 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında, 33 milyar 242 milyon dolarla ticaret faaliyeti ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 217 milyon dolar, dördüncü sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 372 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967'sinin hizmet, 943'ünün ticaret, 506'sının sanayi ve 290'ının ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024'te girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 payla birinci sırada yer aldı.

Diğer Avrupa ülkeleriyse yüzde 19,3 payla girişim sayısında, yüzde 23,9 payla ciroda ikinci sırada bulundu. Diğer Asya ülkeleri sırasıyla yüzde 13,3, yüzde 13,2 payla girişim sayısında ve ciroda üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke, 2024'te 254 girişimle Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği ciro, 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, 2024'te 9 milyar 240 milyon dolarla, yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısının, 143 olduğu görüldü.

Romanya, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 96, elde edilen ciro açısından da 6 milyar 856 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ciroda 6 milyar 513 milyon dolarla üçüncü sırada bulunan Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı ise 135 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yurt Dışı Girişim Cirosu 89,8 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yurt Dışı Girişim Cirosu 89,8 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.