TOBB Finansmana Erişim İstişare Toplantısı - Son Dakika
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TOBB Finansmana Erişim İstişare Toplantısı

10.08.2022 15:27
TOBB Finansmana Erişim İstişare Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda başladı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ekonomiyi büyütmeyi devam ettirebilmek için firmaların uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması gerektiğini belirterek, son dönemde bu durumun zorlaştığını, her il ve ilçeden bu yönde gelen şikayetlerin arttığını ifade etti.

En büyük sıkıntıyı da finansa en çok duyarlı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığının iletildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, firmaların bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarını, alabilenlere ise çok yüksek faiz oranları uygulandığını belirtti.

Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacının geçmiş dönemlere göre çok arttığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bankalarımızın da fonlama maliyetlerini de dikkate alarak reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmeleri beklenmektedir. Böylelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, özellikle Kovid-19 salgını döneminde kamu bankalarının reel sektör açısından ne kadar önemli ve değerli olduklarını gördüklerini vurgulayarak, 3 kamu bankasının da en sıkıntılı süreçlerde firmaların yanında durduğunu, ayakta kalmaları için destek verdiğini ifade etti.

Bu kritik dönemde de bankaların hepsinden aynı yaklaşımı beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz. Bugünkü toplantımızın birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat olmasını, özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Finansmana Erişim İstişare Toplantısı - Son Dakika

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