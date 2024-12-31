Türkiye Petrol İthalatı Ekim'de D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Petrol İthalatı Ekim'de D düştü

Ekim'de Türkiye'nin petrol ve ürünleri ithalatı %7,82 azalarak 3.9 milyon ton oldu.

31.12.2024 10:50
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Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 25,9 azalarak 2 milyon 180 bin 715 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 40,2 artışla 1 milyon 298 bin 162 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 157 bin 480 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 494 bin 430 tonla Irak ve 321 bin 754 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,9 artarak 427 bin 710 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 8,22 artarak 2 milyon 388 bin 359 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 10,9 artarak 2 milyon 971 bin 303 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 26,7 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 481 bin 780 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 12,9 azalarak 84 bin 922 ton olarak kayıtlara geçti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 94 azalışla 9 bin 733 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 90,9 azalarak 25 bin 951 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 26,7 azalışla 947 bin 436 tona geriledi.

Motorin türleri üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 azalarak 1 milyon 12 bin 155 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 15,6 azalarak 439 bin 345 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 6,8 azalarak 483 bin 818 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 24,6 azalarak 2 milyon 599 bin 291 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Petrol İthalatı Ekim'de D düştü - Son Dakika

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