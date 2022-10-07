Türkiye Sigorta uluslararası ödüller almaya devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Sigorta uluslararası ödüller almaya devam ediyor

07.10.2022 09:24
Türkiye Sigorta uluslararası ödüller almaya devam ediyor

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, "Biz Türkiyeyiz" temasıyla hazırladığı 2021 faaliyet raporları ile Vision Awards 2021'de platin, altın ve gümüş ödül kazanırken, Galaxy Awards 2022'de ise bronz ve onur ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, "Biz Türkiyeyiz" temasıyla hazırladığı 2021 faaliyet raporları ile Vision Awards 2021'de platin, altın ve gümüş ödül kazanırken, Galaxy Awards 2022'de ise bronz ve onur ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in "Biz Türkiyeyiz" teması ile hazırladığı 2021 yılı faaliyet raporları, aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yıl çeşitli yarışma kategorilerinde 1.000'e yakın organizasyonun katılımıyla gerçekleştirilen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından uluslararası platformda düzenlenen Vision Awards 2021'de üç ayrı ödülün sahibi olurken, iletişimde mükemmelliğin standartlarını bağımsız bir jüriyle tanımlayan MerComm'un, pazarlama iletişiminde en iyileri ödüllendirdiği Galaxy Awards 2022'de ise iki ödül kazandı.

Türkiye Sigorta 2021 Faaliyet Raporu, LACP'den sigorta kategorisinde faaliyet raporunun PDF versiyonu ile platin, online versiyonu ile de altın ödül kazanırken, Bölgesel Özel Başarı Ödülü'nün Paydaşlara En İyi Mektup kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.

50'den fazla ülkeden kendini işine adamış profesyonellerin katılım gösterdiği Galaxy Awards 2022'de ise "online: mikrosite" kategorisinde bronz, basılı sigorta alanında ise onur ödülünün sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta uluslararası ödüller almaya devam ediyor - Son Dakika

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