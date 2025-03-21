Türkiye Tarımsal Hasılada Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Tarımsal Hasılada Avrupa'nın Zirvesinde

Türkiye, 68,9 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada.

21.03.2025 12:17
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MUSTAFA ÇALKAYA/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Kovid-19 salgını ve savaşlar nedeniyle gıda güvenliğinin önemi küresel boyutta bir kez daha anlaşılırken, Türkiye, 2023 yılı verilerine göre 68,9 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da lider konumda, dünyada ise 8. sırada bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgını ve savaşlar, dünyada gıda güvenliğini daha da artırdı.

Bu kapsama tarım, Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri arasında yer alırken, ülkede 206 çeşit mahsul üretiliyor. Türkiye, bu ürünlerin çoğunda kendine yeter konumda bulunuyor.

Türkiye, tarım sektörünün hemen her kolunda dünya listelerinde öne çıkıyor.

Ülke, dünyada sebze ve meyve üretiminde 4, bitkisel üretimde de 11. sırada dikkati çekiyor.

Tarım sektörü, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor ve iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sine istihdam sağlıyor.

Ülke, çiğ süt üretiminde de dünyada 9, Avrupa'da üçüncü sırada konumlanıyor. Sığır eti üretiminde dünyada 7, Avrupa'da birinci olan Türkiye, tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupa'da da ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye, yumurta üretiminde dünyada 10, Avrupa'da ikinci sırada yer alırken, bal üretiminde dünyada ikinci, Avrupa'da da ilk sırada dikkati çekiyor.

Ülke, su ürünleri yetiştiriciliğinde de dünyada 16, Avrupa'da da ikinci sırada konumlanıyor.

Türkiye'de 2002'de 25 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024 yılında 74 milyar dolara yükseldi. Tarım sektörü ihracatı da aynı dönemde 3,8 milyar dolardan 32,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye tarımsal hasılada dünyanın önde gelen ülkelerini izledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankası, ülkelerin tarımsal hasıla verilerini güncel olarak 2023 yılına kadar hesapladı.

Türkiye tarımsal hasılada dünyanın önde gelen ülkelerini izliyor.

Buna göre, dünyada 2013'te tarımsal hasılada 855,9 milyar dolarla ilk sırada Çin yer almış, sıralamada 318,4 milyar dolarla Hindistan ikinci ve 222,5 milyar dolarla ABD üçüncü olmuştu.

Türkiye de söz konusu yılda 63,9 milyar dolarla dünyada 8. sırada yer bulmuştu.

Çin, 2018'de 978,6 milyar dolarlık tarımsal hasılayla yine ilk sırada konumlanmış, bu ülkeyi 433,3 milyar dolarla Hindistan ve 185,6 milyar dolarla ABD takip etmişti. Türkiye de bu dönemde 45,1 milyar dolarla 10. sırada yer almıştı.

Türkiye, 2023 yılı verilerine göre de 68,9 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyada 8. sıraya yükseldi. Listede, ilk sırada 1 trilyon 267 milyar dolarla Çin, ikinci sırada 570,7 milyar dolarla Hindistan ve üçüncü sırada 222,2 milyar dolarla ABD bulunuyor. 2023 yılı sıralaması ABD'nin tarımsal hasılaya ilişkin tahmin verisine göre yapıldı.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında da son yıllarda ilk sıralarda dikkati çekti. Rusya, 2013'te tarımsal hasılada 68,6 milyar dolarla ilk, Türkiye, 63,9 milyar dolarla ikinci ve İtalya 44,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.

Rusya 2018'de de 56,2 milyar dolarla ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi 45,1 milyar dolarla Türkiye ve 42,5 milyar dolarla Fransa izlemişti.

Türkiye, 2023 verilerine göre de Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sıraya yükseldi. Türkiye'yi, 67,7 milyar dolarla Rusya ve 53,1 milyar dolarla Fransa takip etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarımsal Hasılada Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika

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