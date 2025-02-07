Türkiye Turizmi 2025\'te Canlanacak

Ekonomi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, faizlerin düşmeye başlamasıyla yatırım ortamında hareket beklediklerini belirterek, "Yatırımlar ivme kazanmaya 2025'te başlar, 2026'da daha iyi neticeler alırız diye düşünüyoruz." dedi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Narin, farklı ülkelerde yaşanan hem Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hem de Avrupa kupalarının olmasına rağmen 2024'te Türkiye'nin turizm açısından güzel performans gösterdiğini söyledi.

Narin, "Biliyorsunuz böyle büyük şampiyonaların olduğu dönemlerde turizm hareketlerinde hafif düşüşler olabiliyor. Şampiyonaların olduğu destinasyonlara, dünya turizm hareketi evriliyor. Ancak ona rağmen çok başarılı bir yıl geçirdik. Turist ziyaretlerinde 5'inci sırada, turizm gelirlerinde 7'inci sırada yer aldık." ifadelerini kullandı.

2025'in de aynı çizgide devam edeceğini düşündüğüne işaret eden Narin, genel turist girişlerinde Türkiye'nin gayet iyi olduğunu aktardı.

Narin, gelirleri arttırmak üzere yeni planlar yapmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Buralarda kalabilmek için de önümüzdeki dönemde daha farklı çalışmalar yapmak istiyoruz. Ama genel eğilimimiz, orta vadeli planın hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Yani 2027-2028'te yakalamamız gereken, cari açığa vurmamız gereken katkıların üzerinde bir katkıyla ülke ekonomisine desteğe devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yatırımlarla ilgili bundan sonra neler yapılacağının planlanmasının önemli olduğunun altını çizen Narin, şöyle devam etti:

"Burada da bildiğiniz gibi yeni ekonomik politikaların neticelerini bekliyorduk. Çünkü yüksek enflasyon, yüksek faiz politikaları içerisinde yatırım ortamı çok uygun olmuyor. Fakat yavaş yavaş faizlerin de düşmeye başlamasıyla yatırım ortamında da 2025 ve 2026 sonrası bir hareket bekliyoruz. Bu ivme kazanmaya 2025'te başlar, 2026'da daha iyi neticeler alırız diye düşünüyoruz."

"Yabancı yatırımcı markaların olduğu destinasyona gelmek istiyor"

İstanbul'un dünya destinasyonları arasında sürekli yükselen eğilimde olacağına değinen Narin, İstanbul'un, yerli ve uluslararası yatırımcı açısından çok kıymetli olduğunu ve dolayısıyla şehre talebin hep olacağını söyledi.

Narin, Antalya bölgesinde de yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, "Antalya bölgesinde markalaşma konusunda yeni bir eğilim başladı. Dolayısıyla şu anda daha münferit markaların olduğu yapıdan daha zincir otellere, zincir markalara doğru bir dönüşüm göreceğimizi düşünüyoruz. Aynı şeyi Ege'de de büyük oteller açısından göreceğiz. Yeni tahsis alanları açılabilirse, yeni yatırımlar için alanlar mevcut olabilirse burada da yatırımlar olabilir. Bunları da tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı organize ediyor. Bu anlamda da açıklamaları, planları bekliyoruz." diye konuştu.

Yabancı yatırımcıya yönelik bölgenin cezbedilebilmesi için markalaşmanın daha fazla artması gerektiğinin altını çizen Narin, şunları kaydetti:

"Çünkü yabancı yatırımcı markaların olduğu destinasyona gelmek istiyor. Markaların olduğu varış noktasında bir tesis almak veya tesis yapmayı tercih ediyor. Neden derseniz, markalar normal bir markasız tesise göre satış fiyatından en azından yüzde 25-30'a varan daha yüksek fiyatlarla satabiliyorlar. Dolayısıyla karlılık oranları daha yüksek. Türkiye, hem Türk markaları, hem yabancı markaları açısından daha yaygın bir hale geldikçe yabancı yatırımcının ilgisi de artacaktır."

Güncel olarak yatırım cazibesinin daha çok Suudi Arabistan, Mısır tarafında olduğuna değinen Narin, "Orada bir cazibe var. Yunanistan'da var. Devletler, turizmi çekebilmek için çok cazip teşvikler ve mekanizmalar yarattı. Bu bizde de var. Biz de onlarla çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da çalışıyor. Çalışmalar devam ettikçe bir yere gelir ama zaten onlar bizi yakalamaya çalışıyorlar. Onun için orada bir sorunumuz yok. Biz çok ilerideyiz. Ama orada tutunabilmek için de bizim 2033'e kadar, 2050'lere kadar yeni bir plan yapmamız gerekiyor. Cazibe yaratmak lazım yani." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye her türlü turizmi yapacak kapasiteye sahip bir ülke"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye'deki sağlık turizmine dikkati çekti.

Sağlık turizminin Türkiye'de son yıllarda parlayan yıldız olduğunu belirten Bağlıkaya, "Sağlık turizmi özellikle kişi başı ortalama gelirde çok ciddi fark yaratıyor, kitle turizminde elde edilen 1000 dolar civarındaki gelirleri neredeyse ikiye üçe katlayacak kapasiteye sahip bir alan." dedi.

Seyahat acenteleri vasıtasıyla sağlık turizmi pazarlaması yapıldığını ve kendilerine ait sağlık turizmi yapan 1000'in üzerinde acentesi olduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu acenteleri kamu ile bir araya getirip yönetmelik ve teşvik gibi konuları birebir çözme yoluna gittiklerini ifade etti.

Bağlıkaya, şu ana kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 14 sağlık çalıştayı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık turizmi, hem sağlık altyapımız hem otel altyapımız hem de hizmet kalitemizle rakiplerine ciddi bir üstünlük sağladı. Türkiye, 1,5 milyon civarında hasta aldı. Buna karşılık da 3 milyar dolar civarında bir gelir elde etti. Biz bunun çok kısa bir dönem içinde çok daha yukarılara çıkacağına, 12 milyar dolar gelir seviyelerine geleceğine inanıyoruz."

Güncel haliyle 1,5 milyon sağlık turist sayısının, 2025'te 2,5 milyona yaklaşacağını düşündüğünü söyleyen Bağlıkaya, "Çok kısa bir sürede de yani üç ila beş yıl içinde de 5 milyon seviyelerinin üstüne çıkacağız." diye konuştu.

Bağlıkaya, sağlık turizminin özellikle kişi başı ortalama gelirde çok ciddi fark yarattığını, kitle turizminden elde edilen 1000 dolar civarındaki gelirleri neredeyse üçe katlayacak kapasiteye sahip olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla o alanda da ciddi artışlar yapmak zorundayız ki, Türkiye'nin yakın gelecekte esas hedef olan yani 100 milyar dolarlık bir hedefi var. O hedefe gitmek için bu segmentleri çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yalnız sağlık turizmi değil, spor turizmi, gastronomisiyle bütün kitle turizmi dışındaki segmentlerin tamamını ciddi biçimde artırmamız gerekiyor. Buna da müsait bir ürünümüz var. Türkiye her türlü turizmi yapacak kapasiteye sahip bir ülke."