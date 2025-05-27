Türkiye Turizmi Yükselişte

OteliniSat.com'un araştırma ve danışmanlık birimi tarafından hazırlanan "2025 Yaz Sezonu Türkiye Turizm ve Otelcilik Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JRO Yatırım'ın iştiraklerinden OteliniSat.com'un yayımladığı rapor, Türkiye'nin turizm ve otelcilik alanındaki yükselişini, küresel veriler ışığında kapsamlı bir şekilde ortaya koydu.

"Turizmde Küresel Rekabetin Yeni Lideri: Türkiye" başlığıyla sunulan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden faydalanılan rapora göre, Türkiye, 2024'te 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD'nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu.

Aynı dönemde turizm geliri, yüzde 8,3 artarak 61 milyar dolara ulaşan Türkiye, bu yıl ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmayı hedefliyor.

Türkiye, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında "fiyat-performans" kategorisinde öne çıkıyor. Türkiye'de otel ortalama doluluk oranı yüzde 70,4 seviyesinde gerçekleşirken, gecelik ortalama oda fiyatı ise 118 dolarla İtalya ve Fransa gibi ülkelerin yaklaşık yüzde 25 altında yer alıyor. Bu fiyat farkına rağmen hizmet kalitesi yüksek tutularak, bu durum avantaja dönüştürülüyor. Çevrim içi seyahat platformları TripAdvisor ve Booking.com verilerine göre, Türkiye, misafir memnuniyetinde 8,4 puanla Avrupa ortalamasının üstünde bulunuyor.

Bodrum lüksün yeni adresi konumda

Bodrum, 590 dolar ortalama oda fiyatıyla Avrupa'nın en pahalı tatil destinasyonları arasında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu ve İngiltere'den gelen yüksek gelirli turistlerin talepleri doğrultusunda, Bodrum'da lüks otel ve markalı rezidans sayısında zirveye ulaşıldı.

Türkiye, sağlık turizminde ise 2024'te 2,8 milyar dolar gelir elde ederek Tayland ve Hindistan gibi önemli rakiplerinin önüne geçti. Bu alanda, bu yıl 3,2 milyar dolar barajının geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'deki markalı rezidans pazarı da büyümeye devam ediyor. Bu pazarın öncü bölgeleri arasında İstanbul ve Bodrum yer alırken, "Elie Saab", "Four Seasons", "Ritz-Carlton", "Mandarin Oriental", "The Address" gibi markalı projeler, yüzde 30-40 fiyat primiyle yatırımcı ilgisinin merkezinde konumlanıyor.

OteliniSat.com uzmanları, lüks konut talebinin kiralama ve değer artışıyla pasif gelirler arasında bir yatırım modeli haline geldiğini, Türkiye'de markalı rezidansların, yüksek kira getirisinin yanı sıra vatandaşlık avantajı gibi gerekçelerle yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguluyor.

"Küresel bir değere dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, son 5 yılda gerçekleşen dönüşümün, turizmi mevsimsel bir gelir kapısı olmaktan çıkararak, doğrudan yatırım çekebilen, markalaşmış küresel değere dönüştürdüğünü belirtti.

Aksu, "Türkiye'de turizmdeki dönüşüm, yalnızca bir sayı artışı değil, ekonomik yönden yeniden yapılanmanın sonucu. Akdeniz'de turizmin yönünü belirleyen bir süper güç haline gelen Türkiye, küresel turizm liderliği iddiasını bu yıl resmen başlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı yatırımları ve nitelikli işletmeler sayesinde Türkiye'nin, dünya genelindeki birçok yatırımcının radarında yer alan bir turizm merkezi haline geldiğinin aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"OteliniSat.com'un hazırladığı rapor, yalnızca bugünün değil, yarının turizm vizyonuna da ışık tutuyor. Türkiye artık sadece güzel bir destinasyon değil, güçlü bir turizm ekonomisine de sahip. Çünkü burası, sadece ziyaretçilerin değil, uluslararası yatırım fonlarının, global markaların ve sektör profesyonellerinin aktif olarak analiz ettiği bir ülke konumunda. Biz de JRO Yatırım olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız."

OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban da Türkiye'nin doğası ve tarihinin yanı sıra turizm ekonomisindeki verileriyle küresel vitrine çıkan bir ülke olarak tanımlandığını aktardı.

Bu raporla, İstanbul'dan Bodrum'a, Antalya'dan İzmir'e kadar uzanan turizm altyapısının, güçlü bir ekonomik ekosisteme dönüştüğünü göstermek istediklerini vurgulayan Çoban, Türkiye'nin turizm ve otelcilik potansiyelini küresel yatırımcılara doğru bir dil ve verilerle anlatmak için bu tür araştırmalara ve raporlara devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin, ziyaretçi sayısının yanı sıra sürdürülebilir yatırım potansiyeliyle öne çıktığına işaret eden Çoban, "Türkiye'de turizm yatırımı artık sadece ekonomik değil, stratejik bir karar. Artan turizm geliri, markalı otel sayısındaki yükseliş ve sağlık ile deneyim turizmi gibi dikeylerdeki büyüme, ülkemizi Avrupa'nın en cazip yatırım pazarı haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Turizm varlıklarının stratejik biçimde değerlendiği bir dönem yaşadıklarını aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"OteliniSat.com'un turizm yatırımlarına getirdiği veri odaklı yaklaşım, sektörün çıtasını yükseltti. Bu raporla, Türkiye'nin sadece bugünkü büyümesi değil, uzun vadeli yatırım kabiliyeti net şekilde görünür duruma geldi. Uluslararası pazarlardaki yatırım fonları, varlık yönetim şirketleri, kurumsal alıcılar ve nitelikli bireysel yatırımcılarla doğrudan çalışarak, Türkiye'deki turizm varlıklarını doğru değerlemeyle en kısa sürede ve en uygun koşullarda doğru yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, dünya çapındaki sektörel kurumlarla stratejik bir iletişim ağı kurarak yabancı yatırımcı havuzu oluşturmak üzere aktif çalışıyoruz."