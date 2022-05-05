Türkiye, Turkcell'le bayramlaştı - Son Dakika

Türkiye, Ramazan Bayramı'nda Turkcell'in teknolojileri sayesinde sevdikleriyle bayramlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Turkcell'liler yoğun internet kullanımını sürdürdü, data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarken 51,4 milyon GB'a ulaşarak rekor kırdı.

En fazla data tüketilen 10 il arasında İstanbul ilk sırayı alırken onu İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır takip etti.

Bayram dönemi 1-4 Mayıs'taki verilere göre Turkcell'liler, toplamda 1 milyar 794 milyon 958 bin 88 dakika konuştu.

Konuşmaların büyük bir kısmı 587 milyon 346 bin 585 dakika ile bayramın birinci günü yapıldı.

Turkcell'liler bu dönemde yurt dışıyla 2 milyon 639 bin 672 dakika konuştu. Ayrıca bu dönemde 544 milyon 257 bin 207 adet SMS ve 698 bin 265 adet MMS gönderildi.

Kullanıcılar bu bayram sevdikleriyle Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden de yoğun şekilde bayramlaştı. Arife günü de dahil 4 gün boyunca BiP'le toplam 1,1 milyon adet arama gerçekleşti. BiP'te toplamda 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 2,1 milyar adet mesaj gönderildi.

1-4 Mayıs'taki 4 günlük bayramlaşma döneminde BiP ile en çok bayramlaşan ilk beş şehir İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Ankara oldu.

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de 1-4 Mayıs tarihleri arasında toplam 17 milyon 259 bin 921 dakika şarkı dinlendi.

Bayram yolculuklarında en çok dinlenen liste fizy Top 50 Yerli olurken, en çok dinlenen şarkı ise Semicenk & Funda Arar ikilisinin sevilen düeti Al Sevgilim oldu.

Zengin dergi ve gazete içeriğiyle öne çıkan dijital yayıncılık platformu Dergilik'te bayram süresince 109 bin 573 dergi ve 53 bin 523 gazete indirilirken, lifebox kullanan aktif kullanıcı sayısı ise 491 bin 800 oldu.

Türkiye'nin yerli arama motoru Yaani'de en çok aratılan kelimeler şöyle sıralandı: Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı, Bayramda hava durumu, Şeker Bayramı, Bayram namazı saat kaçta.