Türkiye ve AB Arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Kararı Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve AB Arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Kararı Alındı

Türkiye ve AB Arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Kararı Alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı sonrasında AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüklerini ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Bolat ayrıca Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile de görüşerek Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerini ve ticareti artırmak için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti. Bolat, AB ile ticaretin güncellenmesi ve ticaretin geliştirilmesi konularında da çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

02.05.2024 21:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'nın ardından AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüklerini belirterek, "Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'ndaki son görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

OECD toplantıları çerçevesinde, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile görüştüklerini bildiren Bolat, "Bu önemli görüşmede, 100. yılını kutladığımız Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerini, ikili yatırımları ve ticareti artırmak suretiyle çok daha yukarıya çıkarmak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Japon mevkidaşımla, ticaretin dengeli bir şekilde artırılması ve çeşitlendirilmesi, böylece ticaret hacmimizin her iki ülke için de sürdürülebilir kılınması konusunda beraber çalışmayı kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı kapsamında, AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile de bir araya geldiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik. Görüşmemizde, en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizin zeminini oluşturan Gümrük Birliği mekanizmasının güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı, AB nin yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin projelerinde ülkemizle eşgüdüm olanaklarını, ticaretimizi daha da geliştirecek yol haritasını detaylı şekilde ele aldık. AB ile 2023'ün ikinci yarısında ekonomik ve ticari bağlarımızı canlandırmaya yönelik başlattığımız dinamik diyaloğu ilerleterek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

OECD Bakanlar Toplantısı kapsamındaki temaslarını tamamlayan Bolat, bu akşam yurda dönüyor.

Kaynak: AA

Valdis Dombrovskis, Ömer Bolat, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve AB Arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Kararı Alındı - Son Dakika

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