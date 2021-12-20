Türkiye ve İspanya'nın teknokentleri Malaga'da buluştu

Türkiye ve İspanya'nın teknokentleri, İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde ilk kez bir araya geldi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği organizasyonu, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin desteğiyle Türkiye'den 7 teknokentin yöneticisi, Malaga'daki Endülüs Teknoloji Parkı'nı ziyaret etti.

Heyetler arası yapılan karşılıklı görüşmelerde, bilişim sektöründe mevcut iş birliğini çok daha ileriye taşıyacak bir potansiyelin olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile İspanya Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (APTE) tarafından iki ülke arasında bilişim sektöründeki çalışmaları teşvik edecek ortak bir bildiri imzalandı.

İspanyol heyetine yapılan sunumda, Türkiye'de bilişim sektörünün 2020'de 27 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, "Türkiye, yazılım ve bilişim sektöründe 2020'de yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olup 2026 yılına kadar anılan sektörde ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedeflenmektedir." denildi.

Malaga ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, bilişim sektöründe atılan bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlıklarında 17 Kasım'da Ankara'da düzenlenen hükümetler arası zirvede ikili ilişkiler için getirilen "kapsamlı ortaklı" tanımının içini dolduracak nitelikte olduğunu kaydetti.

Akçapar, "Teknokentler arasında ortak etkinlikler ve saha ziyaretleri düzenlenmesi, Türk ve İspanyol teknokentlerin ihtisas alanlarına göre eşleştirilmesi ve girişimci değişimleri yoluyla iki ülke arasında teknoloji transferinin artırılmasını hedefleyen bu ziyaret önemli bir başlangıç olmuştur." dedi.