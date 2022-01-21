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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı

21.01.2022 15:25
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır ile 2021 yılı ticaret hacmimiz 6 milyar doları geçmiş ve önceki seneye göre yüzde 35 artmıştır.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır ile 2021 yılı ticaret hacmimiz 6 milyar doları geçmiş ve önceki seneye göre yüzde 35 artmıştır. Daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım imkanlarının olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. Mısır firmalarını Türkiye'ye yatırıma davet ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyet ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, eylül ayında Kahire'ye bir ziyaret yaptıkları ve çok sıcak karşılandıklarını hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasında siyasi düzeyde başlayan diyalog, her 2 ülke iş dünyasını da mutlu ediyor. Her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştık. Mısır'daki yatırımcılarımız işlerine ara vermedi. Biliyorsunuz; Türk firmalarının Mısır'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları var. Sadece 2021 yılı içerisinde Türk firmaları Mısır'a ilave 250 milyon dolar yatırım yaptı" dedi.

'DAHA FAZLA YATIRIM İMKANINI OLDUĞUNA İNANIYORUZ'Hisarcıklıoğlu, 200 Türk firmasının Mısır'da üretim yaptığını kaydederek "Başta değerli kardeşim El Arabi'nin şirketi El Arabi Grup başta olmak üzere Türk firmaları ile ilave yatırım için görüşmeler yapıldığını memnuniyetle takip ediyorum. 40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor. İstihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor. 75 bin civarında Mısır vatandaşı istihdam ediyor. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bunun da katkısıyla Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2021 yılı ticaret hacmimiz 6 milyar doları geçmiş ve önceki seneye göre yüzde 35 artmıştır. Daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım imkanlarının olduğuna da inanıyoruz" diye konuştu.'ALT YAPI PROJELERİNDE YER ALMAK İSTERİZ'Hisarcıklıoğlu, başta demir yolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde yer almak istediklerini ifade ederek "Öte yandan maalesef müteahhitlerimiz Mısır'da sadece 900 milyon dolar tutarında hava alanı ve benzeri 26 proje tamamladılar. Özellikle başta demir yolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve diğer alanlarda iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. 2012-2015 yılları arasında var olan Mersin- İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri, ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerdeki birlikte iş yapmamızı kolaylaştırıyordu. Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türkiye ve Mısır için fayda sağlayacak. Diğer taraftan karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunması Türk iş adamlarını yeni iş imkanları ve yatırımlar için cesaretlendirecektir. Mısır firmalarını da Türkiye'ye yatırıma davet ediyorum. TOBB olarak, Türk İş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.ARABY: KAPILARIMIZ TÜRK YATIRIMCILARA AÇIK

FEDCOC Başkanı Araby ise ezelden beri Türkiye ile Mısır arasında iş birliği olduğuna vurgu yaparak "İki ülke arasında ticari ilişkiler artarak devam ediyor. Sizin aziz kardeşiniz olarak Türk ve Mısır firmalarını karşılıklı olarak yatırım yapmaları için davet etmek istiyorum. İki ülke arasındaki yeni yatırımlar çok önemli. Yatırım arttıkça alanlar da çeşitlenecektir. Bu sayede iki ülke olarak Afrika ülkelerine ve diğer Arap ülkelerine açılabiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği ve diğer alanlara yöneldiğimizde buralara sıfır gümrük ile mal ihraç etme imkanımız doğar. Türk firmalarının Mısır'da zaman zaman karşılaştığı sorunlar olabilir. Ama bütün desteğimizi sürdürüyoruz. Türk firmaları, Türk yatırımcılar herhangi bir şey ile karşılaştıklarında bizim federasyonumuzun kapılara onlara daima açıktır" diye konuştu.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı
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Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı - Son Dakika
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