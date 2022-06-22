META FSC Direktörü Tony C., dünya finans sektörünün çoklu katılımcıyla ilerlemesinin önünü açtıklarını söyleyerek "Cep telefonları artık vazgeçilmezimizdir. Bizler sistemi kurarken insanların telefona ayırdıkları bu süreleri hem kazanca dönüştürmelerini hem de birlikte büyük bir güç olabilmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye yabancı yatırımcı çekmeye devam ediyor - Son Dakika

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