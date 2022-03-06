Türkiye'ye MarTech'te 4 ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'ye MarTech'te 4 ödül

06.03.2022 12:01
Türkiye'ye MarTech'te 4 ödül

Vodafone Türkiye, pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olacak en başarılı kullanımlarını ödüllendirmek üzere Pazarlamasyon.com tarafından düzenlenen MarTech Awards'ta 4 ödül birden aldı.

Vodafone Türkiye, pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olacak en başarılı kullanımlarını ödüllendirmek üzere Pazarlamasyon.com tarafından düzenlenen MarTech Awards'ta 4 ödül birden aldı.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirket, Vodafone Her Şey Yanımda Lansmanı-Medialyzer TV Ölçümleme Projesi ile "En İyi Ölçümleme Teknolojisi" kategorisinde, Vodafone Evde Eş Zamanlı DOOH ve Audio Kullanımı ile "Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde, MarTech Araçlarının Kişiselleştirilmiş Teklif Sunumlarında Kullanımı ile "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde, MarTech Araçlarının Kişiselleştirilmiş Teklif Sunumlarında Kullanımı ile "En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, pazarlama çalışmalarında yeni nesil teknolojilerin kullanımına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milyonlarca müşterimizin her birinin kendine özel bir ürün önerisi olması için Yapa Zeka ve kişiselleştirme araçlarından yararlanıyoruz. Vodafone Yanımda uygulamasında, internet sitemizde ve mağazalarımızdaki tabletlerde bizimle etkileşime geçen her müşterimizi, önceki kullanımlarından ve online davranışlarından yola çıkarak, Büyük Veri modelleri ve Makine Öğrenmesi teknolojisi ile sunduğumuz tekliflerle onun için en uygun ürün ve servislere yönlendiriyoruz. Performans pazarlamasında farklı reklam mecralarında makine öğrenmesi ile reklam yatırımı yapan yapay zeka örneklerini kullanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 4 projemizin pazarlama dünyasının önemli ödül programlarından MarTech Awards'ta ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini yenilikçi bakış açısıyla mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve ajanslarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, pazarlamada öncü uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz."

60 kategoride ödül

Verilen bilgiye göre, Pazarlamasyon.com tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen MarTech Awards, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiriyor.

Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında teknoloji geliştirenler ile mevcut veya yeni teknolojileri pazarlama sorunlarının çözümünde başarıyla kullanan firmaları teşvik etmenin ve başarılarını belgelemenin amaçlandığı MarTech Awards ile sektöre örnek olacak, sektörün tüm taraflarının ders çıkarabileceği, ufuk açan vakalar ve teknolojiler ödüllendiriliyor.

Bu yıl 5 ana kategori etrafında şekillenen 60 alt kategoride ödül verildi.

YORUMLAR
500
Huawei ve Orbit Enerji yerli lityum pil üretimi için birlikte çalışacak Huawei ve Orbit Enerji yerli lityum pil üretimi için birlikte çalışacak Türkiye Vodafone Vakfı'ndan kadın odaklı projelere 11 yılda 8,7 milyon TL yatırım Türkiye Vodafone Vakfı'ndan kadın odaklı projelere 11 yılda 8,7 milyon TL yatırım

Telekomünikasyon, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye MarTech'te 4 ödül - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'ye MarTech'te 4 ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement