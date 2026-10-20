Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vestel'de yaşanan finansal sıkıntıların ardından varlık satışlarını sürdüren Zorlu Holding, elektrikli araç şarj sektöründeki hisselerini de elden çıkarıyor. Zorlu Enerji, Türkiye'de ZES markasıyla faaliyet gösteren Electrip Global Limited'deki yüzde 41,28'lik payının tamamını 147,6 milyon dolara satmak için anlaşma imzaladı. Hisseler, Kuveyt Yatırım Otoritesi ve ortağına devredilecek.

Ahmet Nazif Zorlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Zorlu Holding, son dönemdeki varlık satışlarına bir yenisini ekledi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından biri olan Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketin 19 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirime göre, yüzde 41,28'lik payın satışı için 147 milyon 619 bin 178 dolar bedel üzerinde anlaşma sağlandı.

Satışın alıcıları ise Wren House Infrastructure LP ve Kuwait Investment Authority (Kuveyt Yatırım Otoritesi) olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Satış anlaşmasının merkezinde, Türkiye'de Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla tanınan elektrikli araç şarj ağı bulunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren ZES, 1.800'den fazla şarj noktasına ve 5 binin üzerinde şarj soketine sahip.

Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını devretmesiyle birlikte şirketteki ortaklığı sona erecek. Ancak bu işlem, ZES istasyonlarının kapanacağı veya hizmet vermeyi bırakacağı anlamına gelmiyor.

HİSSELER KUVEYT YATIRIM OTORİTESİ VE ORTAĞINA DEVREDİLECEK

KAP açıklamasında, Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited sermayesindeki A Grubu paylarına karşılık gelen 16 bin 128,52 adet hissenin tamamını devredeceği belirtildi.

19 Ekim'de imzalanan sözleşmeye göre satış işleminin 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

İşlemin gerçekleşmesi halinde Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki ortaklık oranı sıfıra düşecek.

SATIŞ GELİRİ BORÇLAR VE YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Zorlu Enerji, satıştan elde edilecek yaklaşık 147,6 milyon dolarlık kaynağın kullanım alanlarını da açıkladı. Şirket, gelirin bir bölümünü yeni yatırım harcamalarının finansmanında, diğer bölümünü ise bazı finansal yükümlülüklerinin geri ödenmesinde değerlendirecek. Satışın peşin ödeme yöntemiyle yapılacağı, bedelin taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlendiği bildirildi. İşlemden kaynaklanacak kâr veya zarar ise şirketin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporunda yer alacak.

OTEL VE MADEN SAHALARINDAN SONRA ŞARJ SEKTÖRÜ

Tek Referans'tan Sinan Doğan'ın haberine göre Zorlu Holding'in yeni satış kararı, Trabzon'daki otelini ve Manisa'nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını elden çıkarmasının ardından geldi.  Vestel'in finansal sorunlarının gündemde olduğu dönemde gerçekleştirilen bu işlemlerle birlikte holdingin varlık portföyündeki değişim dikkat çekti. Son anlaşmanın tamamlanmasıyla Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj sektöründeki önemli iştiraklerinden biri olan Electrip Global Limited'den ayrılmış olacak.

Ahmet Nazif ZorluZorlu HoldingZorlu EnerjiZorlu GrubuEkonomiTürkiyeKuveytVestelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Üsküdar’da seçim günü CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:20:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei