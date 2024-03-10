TürkTraktör, çevreci motor teknolojisiyle traktör üretimini yaygınlaştıracak - Son Dakika
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Ekonomi

TürkTraktör, çevreci motor teknolojisiyle traktör üretimini yaygınlaştıracak

TürkTraktör, çevreci motor teknolojisiyle traktör üretimini yaygınlaştıracak

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi. Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti. Bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı. TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazır olduklarını belirten Canbeyli, çiftçilerin işlerindeki verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini minimize etmek için çevreci motor teknolojisinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca Canbeyli, TürkTraktör'ün 2023'te rekor bir üretim gerçekleştirdiğini ve traktör pazarında lider olduğunu söyledi.

10.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi.

Canbeyli, AA muhabirine, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti.

Bunun için bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı.

Canbeyli, bu emisyon seviyesinin doğaya saygılı, yayılan zararlı dumanların olabildiğince minimize edildiği bir teknoloji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazırız. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimiz bu yeni emisyon seviyesine sahip traktörleri daha çok görecekler. Çevreci motor, daha az yakıt tüketen bir teknoloji. Dolayısıyla çiftçilerimizin işlerindeki verimliliği artırmak, girdilerini önemli ölçüde minimize etmesi için önemli bir araç. Yakıt tüketimi çiftçilerimizin en önemli girdi kalemlerinden birisi. TürkTraktör olarak bu yılın haziran sonuna kadar da bütün ürünlerimiz bu yeni emisyon seviyesine gelecek. Dolayısıyla temmuzdan itibaren artık tamamıyla Avrupa pazarlarında satılan emisyon seviyesine sahip traktörler Türkiye'de çiftçilerimizle buluşacak."

Traktör pazarı 2023'ü rekorla kapattı

Geçen yıl 78 bin traktör satıldığını ifade eden Canbeyli, ocakta TürkTraktör'ün 1 milyon 111 bin 111'inci traktörü ürettiğini anımsattı.

TürkTraktör'ün 17 yıldır kesintisiz traktör pazarında lider olduğunu vurgulayan Canbeyli, "New Holland ve Case IH markalarımızla birinci ve ikinciliği koruyoruz. Türkiye, 2023'te yeni bir rekora ulaştı. Pazar, yaklaşık 78 bin adetlik seviyeye çıktı. Son rekor 2017'deydi, 73 binlik satış olmuştu. Biz de TürkTraktör olarak rekor üretim yaptık, 51 binin üzerinde traktör ürettik." dedi.

Canbeyli, her üç traktörden birinin ihracat pazarlarına gittiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İhracatımızın yüzde 80'i Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bu 51 binin üstündeki rekor üretim, satış adetlerimize de yansıdı. 36 bine yakın iç piyasaya traktör satışı gerçekleştirdik. İhracatımız da bu yıl 16 bini geçti. Dolayısıyla bizim açımızdan, TürkTraktör açısından başarılı bir yıldı. 2023'te Case IH markamızda da ikinci olarak pazarda konumumuzu güçlendirdik. Bu açıdan 2023 oldukça bereketli bir yıl oldu."

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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