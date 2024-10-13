TürkTraktör'den Yüksek İhracat Performansı - Son Dakika
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Ekonomi

TürkTraktör'den Yüksek İhracat Performansı

TürkTraktör, 8 ayda 30 bin traktör üretip 10 binini ihraç etti; Faz 5 motorlu traktörlere geçiş yaptı.

13.10.2024 11:16
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Türkiye'nin traktör ihracatının büyük çoğunluğunu karşılayan TürkTraktör'ün Şirket Lideri Matthieu Sejourne, yılın 8 ayındaki verilerine göre ürettikleri 30 bini aşkın traktörün yaklaşık 10 binini ihraç ettiklerini bildirdi.

Matthieu Sejourne, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün sona eren 21. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'deki en büyük tarım fuarlarından olduğunu söyledi.

Bu yıl fuarın kendileri için özel olduğunu dile getiren Sejourne, TürkTraktör olarak tüm ürün gamını yenileyip fuarda Faz 5 ürünlerini sergilediklerini ifade etti.

Sejourne, Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren Faz 5 emisyon seviyesinin geçerli olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz kendi ürünümüzden New Holland ve Case IH markalarımızla 1 Temmuz'dan itibaren üretimde Faz 5'e geçtik. Şu anda bayilerimize sadece Faz 5 ürünleri satıyoruz. Bayi stoklarında halen daha bir miktar Faz 3 olmasına rağmen tahmin ediyoruz, önümüzdeki yılın başından itibaren bunlar da çiftçiyle buluşmuş olacak ve artık tamamen piyasada Faz 5 ürünler yer alacak. Faz 5 ürünlerimizin, çiftçinin beklentisini karşılayan hem özellik olarak hem de güç olarak memnuniyet sağladığını gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Türkiye'deki traktör üretimi için de bu çok önemli çünkü Avrupa'yla ve Kuzey Amerika'yla bizim emisyon seviyemiz Faz 5 ile eşitlenmiş oluyor. Ayrıca ihracat açısından da bu çok önem arz ediyor ve Türk tarımında da sunulan bu ek özelliklerin çiftçiye faydasının olduğunu görüyoruz."

TürkTraktör olarak Faz 5 motorlu traktörlere geçişte çeşitli finansal kampanyalar düzenlediklerini anlatan Sejourne, bir yıldan 5 yıla kadar taksit imkanları ve farklı faiz oranlarıyla çiftçilere finansal kolaylıklar sağladıklarını belirtti.

"Uydudan destekli dümenleme sistemlerine talep her geçen yıl artıyor"

Matthieu Sejourne, traktörün, ekipmanı çekmekle mükellef ve lokomotif gibi çalışan bir tarım aracı olduğunu, bu sebeple verimli ekipmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ekipmanda da verimi yakalamak için teknolojinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Sejourne, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, bizim de farklı hassasiyetlerle sunduğumuz uydudan destekli dümenleme sistemlerini giderek daha fazla tercih ediyor. Burada ekipmanın da akıllanması çok önemli. Biz de değişken oranlı uygulamalarla, özellikle ilaçlama, gübreleme gibi operasyonlarda ekipmanın daha akıllı davranmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. Uydudan destekli dümenleme sistemlerinin toplam traktör pazarındaki oranı her geçen yıl artıyor. Çiftçilerimize, uydudan dümenlemede hem otomatik dümenleme sistemlerini sunuyoruz hem de manuel olarak dümenleme imkanı sunan sistemleri de sunuyoruz. Çiftçilerimiz, yaptıkları işle alakalı bilgiyi de almak istiyor ve bu önemli bilginin bir kısmı da tarladan geliyor. Burada da 'Tarlam Cepte' uygulamamız sayesinde çiftçilerimiz tarlalarındaki son durumu uygulamadan takip edebiliyor. Çiftçilik bir tekrar içerir yani bir sezon denersiniz, bir şeyler ekersiniz. Sezonun sonunda bunun etkilerini ölçersiniz. Bir sonraki sezon farklı şeyler denersiniz. Bütün amaç verimliliği artırmak. Çiftçilerimiz verimliliği artırırken de daha az kullanarak daha fazlasını elde etmek ister."

"Bayilerimizde traktör bulunurluğu iyileşti"

Matthieu Sejourne, üretimde ve ihracatta performanslarını artırdıklarını anlatarak, "8 aylık verilere bakıldığında, TürkTraktör'ün pazar payını artırmayı başardık. Bu da bize 30 bin adedin üzerinde bir üretim yapma imkanı sağladı. Yaklaşık 10 bin adet traktörün de bu dönemde ihracatını gerçekleştirdik." dedi.

Sejourne, son 2-3 yılda çok az bir stokla pazarda çalışılırken, şu anda bayilerinde traktör bulunurluğunun da iyileştiğini gözlemlediklerini söyledi.

Çiftçilerin tercih edebilecekleri çeşitli özelliklere sahip traktörlere ulaşımın daha kolaylaştığını aktaran Sejourne, "8 ayda ihracatın (Türkiye'nin traktör dış satımı) yaklaşık yüzde 80'ini yapmayı başardık. Üretime baktığımızda da Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 60'ını yine tek başımıza yaptık." ifadelerini kullandı.

Sejourne, son dönemde traktör satışları için bayilere yönelik plaza yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, plazaların bulundukları şehirlerde servis hizmeti ve yedek parça bakımında mükemmeliyet merkezi gibi çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör'den Yüksek İhracat Performansı - Son Dakika

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