Turunçgil İhracatı 433 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Turunçgil İhracatı 433 Milyon Dolar Oldu

Turunçgil İhracatı 433 Milyon Dolar Oldu

Türkiye'nin 2025'in ilk çeyreğinde turunçgil ihracatı 433 milyon dolara yükseldi. Mandalina lider.

18.04.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den, bu yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2025'in ocak-mart döneminde yurt dışına 565 bin 529 ton turunçgil satıldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 433 milyon 75 bin dolara çıkardı.

İlk çeyrekte en çok ihraç edilen ürün 235 milyon 395 bin dolarla mandalina oldu.

Mandalinayı 132 milyon 527 bin dolarla limon, 33 milyon 242 bin dolarla portakal, 31 milyon 911 bin dolarla greyfurt takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler 143 milyon 460 bin dolarla Rusya, 98 milyon 725 bin dolarla Irak, 37 milyon 696 dolarla Ukrayna, 23 milyon 56 bin dolarla Polonya, 19 milyon 557 bin dolarla Romanya oldu.

Bu dönemde Mersin 233 milyon 417 bin dolarlık, Antalya 222 milyon 951 bin dolarlık, Hatay 146 milyon 352 bin dolarlık dış satım yaptı.

"Turunçgil ihracatımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

İlk çeyrekte daha fazla ihracat yapmayı beklediklerini ancak şubat ayında soğuk havalardan dolayı miktarda düşüş yaşadıklarını dile getiren Kaçmaz, süreç içerisinde dış satımda daha iyi noktalara gelmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Turunçgil ihracatını artırmak için kısa, orta ve uzun vadede hedeflerinin olduğunu anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu programlar çerçevesinde hem var olan ihracatımızı hem de turunçgil dış satımı olmayan ülke pazarlarına ulaşmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan olumlu neticeler alıyoruz. 2024'te Turunçgil Çalıştayı yapmıştık. Bu çalıştay sonucunda çıkan eylem planını 2025 itibarıyla uyguluyoruz. Burada kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizle ilgili olarak ilgili kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarla var olan turunçgil ihracatımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız."

Kemal Kaçmaz, turunçgilde yıllık 1 milyar dolarlık seviyelerde dış satım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde yıllara baktığımızda 1 milyar dolardan aşağı düşmüyor. Doğal afet yaşamazsak, rekolte normal seyirde devam ederse hedefimizi geçmek istiyoruz. Yazın sıcaklar çok fazla etkilemezse beklentilerimiz daha iyi olacaktır."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, mersin, Güncel, Tarım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turunçgil İhracatı 433 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:21:34. #7.12#
SON DAKİKA: Turunçgil İhracatı 433 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement