Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına model proje - Son Dakika

Hayata geçirdiği örnek projeler ve Türkiye çapında almış olduğu ödüllerle dikkat çeken Van'ın Tuşba Belediyesi, bölge hayvancılığına büyük katkı sunacak örnek bir proje daha hayata geçiriyor.

Tuşba Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2022 Yatırım Programında yer alan 'Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı' bünyesinde sunduğu "Tuşba'da Meralarda Sundurma Yapımı" projesi desteklenmeye hak kazandı. DAP Başkanlığının 2022 Yılı Yatırım Programına sunulan 763 adet projeden 121 tanesi desteklenmeye hak kazandı. "Tuşba'da Meralarda Sundurma Yapımı" projesi de toplam bir milyon 334 bin TL ile desteklenmeye hak kazanırken, ilçede bulunan 5 kırsal mahallede sundurma yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil başkanlığındaki proje ekibini kabul eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hazırladıkları projelerin takdir edilmesi ve ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana toplumun her kesimine hitap edecek projeler geliştirme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Akman, "Bizim için en büyük ödül halkımızın gözündeki mutluluğu görmektir. Biz halkımızın talep ve ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler hayata geçirirken, bu denli takdir ediliyor olması benim ve çalışma arkadaşlarımın motivasyonunu ve çalışma azmini artırmaktadır" dedi.

Tuşbalılara layık olabilme yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde; seçim öncesinde vaat ettikleri projeleri bir bir hayata geçirirken, daha fazlası için de gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Akman, "Belediyemize desteklerinden ötürü DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e ve personeline teşekkürlerimi arz ederken, bu projemizin başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm proje ekibimizi tebrik eder, projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu. - VAN