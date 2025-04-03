TÜSİAD'dan Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu'na Katılım

(ANKARA) - TÜSİAD, TÜSİAD, Brüksel 'de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu'na katıldı. Toplantıda verilen ana mesajlara ilişkin TÜİSAD, "AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir" açılaması yapıldı.

"TÜSİAD, Brüksel'de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu'na katıldı. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Valdis Dombrovskis ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos 'un katılımıyla gerçekleşti. AB Komisyonu evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte TÜSİAD, TÜSİAD-TİSK AB ve BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın tarafından temsil edildi.

"AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir"