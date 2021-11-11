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Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı - Son Dakika
BBC

Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı

11.11.2021 10:49

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Tesla hisselerinin satışıyla ilgili anket düzenleyip katılımcıların önerisine sundu. Katılımcıların yüzde 58'i Musk'ın hisselerini satmasını istedi. Elon Musk, Twitter'dan anket sonrasında 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini sattı. Satış, Musk'ın Twitter'daki 63 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sormasından birkaç gün sonra yapıldı. Ankette, Musk'a hisseleri satmasının söylenmesinden bu yana şirket hisseleri yüzde 16 değer kaybetti.

TİCARİ BİR PLAN

Tesla, dünyanın en değerli otomotiv şirketi ve 1 trilyon dolardan fazla değer biçiliyor. Musk ise değeri 4 milyar dolar civarında olan 3,6 milyon adet hisse senedi sattı. Daha sonra da 1,1 trilyon dolar değerindeki satış opsiyonlu 934 bin hissesini sattı. Satış belgelerinde, hisselerin beşte birinin satışının eylül ayında, Twitter anketinden çok önce varılan bir ticari plan uyarınca satıldığı kaydedildi.

YÜZDE 58 SATMASINI İSTEDİ

Ankete 3,5 milyon kişi katılmış ve katılımcıların yüzde 58'i Musk'a hisselerini satmasını söylemişti. Musk, anketle aslında ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkıyordu. Tesla yöneticisi Musk, şirkette 200 milyar dolardan fazla değeri olan hisseye sahip. Gelecek yıl için planlanan yeni operasyonlarla bu servetin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumda, önerilen yasa da geçerse, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına gelecek.

Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı

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Son Dakika Ekonomi Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı - Son Dakika Ekonomi

BBC

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