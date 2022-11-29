Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı - Son Dakika
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Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı

29.11.2022 00:51
Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, bugün üst üste attığı tweetlerle ABD'li teknoloji devi Apple'a savaş açtığını ilan etti. Musk, Apple'ı sansürle suçlarken, şirketin Twitter'a reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu belirterek, "Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diye yazdı. Hızını alamayan Elon Musk, Twitter'ı App Store'dan alıkoymakla tehdit etti.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, tepki çeken ücretli tik ve işten çıkarma kararlarının ardından şimdi de ABD'li teknoloji devi Apple'ı karşısına aldı. Apple'a resmen savaş açtığını ilan eden Elon Musk, peş peşe çok konuşulacak tweetlere imza attı.

"NELER OLUYOR BURADA?"

Twitter hesabından, ""Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diye yazan Musk, Apple CEO'su Tim Cook'u etiketleyerek "Neler oluyor burada?" sözleriyle seslendi.

"APPLE BAŞKA KİMİ SANSÜRLEDİ?"

Bununla da yetinmeyen Musk, blockchain tabanlı bir dosya paylaşım ve ödeme ağı LBRY'nin kurumsal hesabından Apple'ın Covid-19 sırasında LBRY'nin arama filtrelerine müdahale ettiğini söyleyen bir tweet'i alıntıladı. Musk, "Apple başka kimi sansürledi?" diye sordu.

TWİTTER'DA ANKET BAŞLATTI

Epic Games'in Twitter'ı eleştirdiği bir videoyu alıntılayan Musk, daha sonra teknoloji devi için "Evet/Hayır" şeklinde anket açtı. Musk, ankette kullanıcılara, "Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalıdır" önermesini oylattı.

Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı

TWİTTER'I APP STORE'DAN ALIKAYMAKLA TEHDİT ETTİ

Hızını alamayan Elon Musk, "Apple ayrıca Twitter'ı App Store'dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor" diye yazıp, kripto ve finans haberleri yayınlayan Watcher Guru'nun tweetini alıntıladı. Musk, "Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder daha sonra bir internet meme'ini paylaşarak Apple'a savaş açtığını ima etti.

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Son Dakika Ekonomi Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peş peşe tweetlerle topa tuttu! Elon Musk, Apple'a savaş açtı - Son Dakika
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