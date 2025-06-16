Ücretli Çalışan Sayısı %2,4 Arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayını Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı Nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL