Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı - Son Dakika
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Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı

15.04.2022 09:22
Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı

Açacağı yeni eğitim öğretim programlarında, Denizli kültüründe önemli yere sahip olan el sanatlarının yaşatılmasını amaçlayan Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) ayakkabıcılık alanında Uganda'dan iş birliği çağrısı geldi.

Açacağı yeni eğitim öğretim programlarında, Denizli kültüründe önemli yere sahip olan el sanatlarının yaşatılmasını amaçlayan Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) ayakkabıcılık alanında Uganda'dan iş birliği çağrısı geldi.

Açılma çalışmalarını sürdürdüğü yeni eğitim öğretim programlarında, Denizli'nin kültüründe önemli yere sahip olan ve kaybolmaya yüz tutan; bıçakçılık, ayakkabıcılık gibi zanaatların tekrar ilgi odağı haline gelmesini amaçlayan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'ye, Uganda'dan ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı geldi. Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru ve Büyükelçilik Başkatibi Julius Mwijusya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile bir araya geldi. Acıpayam Meslek Yüksekokulu (Acıpayam MYO) Müdürü Öğr. Gör. Senem Tüfekçi ile Yesilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Alagöz'ün de hazır bulunduğu görüşmede, PAÜ'nün Uganda'nın en büyük ve en köklü üniversitesi olan Makerere Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile farklı alanlarda yapılabilecek iş birlikleri ile Ugandalı öğrencilerin PAÜ'de öğrenim görebilmelerine ilişkin öğrenci kabul kriterleri görüşüldü. Ayakkabıcılığın, Uganda'da bir zanaat olarak yaygınlaşmasını amaçlayan heyet, Denizli'nin bu alandaki köklü kültürü ve PAÜ'nün akademik deneyiminden yararlanmak istediklerini ifade etti.

"Ayakkabı üretimi ve deri işleme programı, bu zanaatın yaşatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ'nün Dünya'nın farklı ülkelerinden öğrencileri eğitim almaları konusunda kabul ettiğini hatırlatırken, Afrika'nın farklı ülkelerinden çok sayıda öğrencinin PAÜ'de öğrenim gördüğünü dile getirdi. Uganda ile bugüne kadar herhangi bir iş birliği gerçekleştirmediklerini ve bu davetin kendilerini memnun ettiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kısaç, YÖK tarafından onay süreci devam eden ve Acıpayam MYO'da açılması planlanan ayakkabı üretimi ve deri isleme programının, gerek bu zanaatın yaşatılması ve tasarım boyutunun kuvvetlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması, gerekse bu kültürün tanıtılmasında önemli katkıları olacağını söyledi. Denizli'nin kültüründe önemli yer teşkil eden el sanatlarının ilgi görmesi ve Dünya'nın farklı coğrafyalarına taşınmasından dolayı PAÜ olarak büyük mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı
Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı

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Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Rektör, Uganda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı - Son Dakika


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