Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı - Son Dakika
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Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı

18.05.2022 17:04
Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, Anneler Günü'ne ve Ramazan Bayramı'na özel başlattığı indirimleri gelen talepler üzerine devam ettirme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, Anneler Günü'ne ve Ramazan Bayramı'na özel başlattığı indirimleri gelen talepler üzerine devam ettirme kararı aldığını açıkladı.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz, ihtiyaca göre No-Frost ve Statik çalışma sistemine sahip ve birçok farklı ebattaki ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Uğur Derin Dondurucu, belirli ürünlerde başlattığı indirimlerden yararlanamayan kişiler için ve gelen yoğun talep üzerine kampanyasını mayıs sonuna kadar uzattığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uğur Soğutma yetkilileri, "7 çekmeceli UED 7266 DTK'da ve kampanyaya sonradan dahil olan UED 5218 DTK pratik bölmeli ve 5 çekmeceli derin dondurucuda 1.000 TL, 5 çekmeceli UED 5175 DTK'da ise 500 TL indirim mevcut. Yatay derin dondurucu tercih edecek tüketiciler de unutulmadı. UED 280 yatay derin dondurucuda ve UED 280 D/S dondurucu/soğutucu yatay derin dondurucuda da 500 TL indirim mevcut. Düşük enerji tüketimiyle tasarruf yapacağınız indirimli, 7 yıl garantili ve 9 aya varan taksit imkanıyla sahip olabileceğiniz Uğur Soğutma'nın ürünleri uğurun internet sitesinden ve tüm bayilerden edinilebilir" açıklamasını yaptılar. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Uğur Soğutma, Anneler Günü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uğur Soğutma, 'İndirimlere devam' kararı aldı - Son Dakika


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