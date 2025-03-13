Ukrayna'ya Süt İhracatındaki Engeller Kaldırılsın - Son Dakika
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Ekonomi

Ukrayna'ya Süt İhracatındaki Engeller Kaldırılsın

Bakan Yumaklı, Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

13.03.2025 18:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizden Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen çok sayıda hayvansal ürün için Ukrayna'ya ticaret kısıtlaması konulmuş. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir dizi program için Kiev'e gelen Bakan Yumaklı, burada Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile görüştü.

Yumaklı, Ukrayna Tarım Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle son 10 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak geliştiğini vurguladı.

Ukrayna'da sürecin en başından beri adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istediklerine işaret eden Yumaklı, "Savaş zamanında ihtiyaç sahibi ülkeler için tahıl koridoru sürecini beraber yürüttük. Bu koridordan yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Olağanüstü zamanda bunu yapan ülkelerin barış ortamında ilişkilerini çok daha üst seviyeye taşıyacağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tarım makineleri ihracatı

Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için talepte bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri, ısıl işlem görmüş kanatlı eti başta olmak üzere birçok hayvansal ürünün ihracatı için onaylı ülke statüsündedir. Buna rağmen ülkemizden AB ve diğer birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen çok sayıda hayvansal ürün için Ukrayna'ya ticaret kısıtlaması konulmuş. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda adım atılırsa çok memnun oluruz."

Yumaklı, Ukrayna'nın savaş nedeniyle su ve sulama alt yapısının zarar gördüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin başta sulama sistemleri, tarımsal teknoloji, AR-GE, tohumculuk ve gıda işleme sanayisindeki gücüyle Ukrayna için önemli bir ortak ve destekleyici ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Savaştan etkilenen bölgelerde Türkiye'nin bu alanlardaki tecrübeleri uzmanlar ve ortak çalışmalar eşliğinde Ukrayna'nın geniş arazileriyle birleştirilerek verimliliğin artırılabileceğine işaret eden Yumaklı, "Öncelikli olarak sulama altyapısının yeniden inşası konusunda teknik çalışma yapmaları için Bakanlığımızdan bir ekip yönlendirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'nin tarım makineleri üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, bu konuda Türkiye'nin Ukrayna için iyi bir alternatif olabileceğini, şartlar oluşursa Ukrayna'ya tarım makineleri ihracatı yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

"Görevimiz karşılıklı ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak"

Koval ise iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasıyla ilgili devlet başkanlarının hedef koyduğunu anımsatarak, "Bizim ilk görevimiz, karşılıklı ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak. Bunun bir parçası olarak tarım sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki ülke bakanları arasında Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı tutanağı imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ukrayna'ya Süt İhracatındaki Engeller Kaldırılsın - Son Dakika

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