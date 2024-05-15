Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kamuda Tasarruf Paketi Ulaşım Çalışmalarını Etkilemeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kamuda Tasarruf Paketi Ulaşım Çalışmalarını Etkilemeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kamuda Tasarruf Paketi Ulaşım Çalışmalarını Etkilemeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, ulusal ve uluslararası ulaşım koridorları arterlerindeki çalışmaları olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, paketin tasarrufun yanı sıra verimlilik sağlamayı da hedeflediğini vurguladı. Kamuda tasarrufun 8 öncelikli alanı arasında taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanma, yurt dışı görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar yer alıyor.

15.05.2024 11:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, ulusal ve uluslararası ulaşım koridorları arterlerindeki çalışmaları olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Hatta bazılarına daha fazla kaynak ayırma imkanı da olabilecek çünkü acil olmayanları biraz yavaşlattığımız için oralara aktarma imkanı olacak." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi.

Paketin hazırlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere ilgililerle gerekli istişarelerde bulunduklarını dile getiren Uraloğlu, bu sürece Bakanlık olarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

???????Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımcı bir bakanlık olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yatırım bütçesinin çok önemli bir bölümünün bakanlıkta olduğunu belirtti.

Demir yolu, hava yolu, liman yapılarının da içinde yer aldığı ulaştırma sektöründe yatırımlar bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, paketin sadece tasarrufu değil verimliliği de içerdiğine dikkati çekti. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yüzde 75 ve üzeri olan projelerin bir an önce bitirilmesi için oralara biraz daha fazla kaynak aktarılması gündemde. Projelerde gerçekleşmelerin daha az olduğu ve yeni başladığımız, zamana ihtiyacı olan işlerde daha ağır gidilmesi konusundaki karar bizi etkileyecek. Paket ulaştırma alanındaki, ulusal ve uluslararası ulaşım koridorları arterlerindeki çalışmalarımızı olumsuz etkilemeyecek. Hatta bazılarına daha fazla kaynak ayırma imkanı da olabilecek çünkü acil olmayanları biraz yavaşlattığımız için oralara aktarma imkanı olacak. Bu süreçte, araç kullanmadan tutun da fazla mesai ve yurt dışı gezilerine kadar zorunlu olmayan her şeyde tasarruf edeceğiz. Sadece vatandaşlarımızdan değil kurumlarımızdan da bu tasarruf beklentisini biliyoruz, bunu fazlasıyla karşılamış olacağız."

Kamu tasarrufu 8 öncelikli alanı içeriyor

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin tanıtımı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı. Paket, "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik" olmak üzere 3 temel ekseni barındırıyor.

Kamu tasarrufu alanında 8 öncelikli alana yoğunlaşılacak. Bu alanlar, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleriyle diğer cari harcamaları içeriyor.

Paketle kamuda haberleşme ve iletişim giderlerinde de dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidilecek. Elektronik yazışmaya geçiş tamamlanacak, elektronik tebligat sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA

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