Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor

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Hatay'da ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için fiyat kırarak araba pazarlarında yerlerini alıyor. Fiyatı uygun tutan Suriyelilerin araçlarına yoğun talep olurken, vatandaşlar Suriyelilerin araçlarını ucuza satmasının piyasayı etkilediğini söyledi.

30.12.2024 09:22
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Hatay'da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın etti.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte insanlar yıllar sonra ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Hatay'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladı. Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

"BİRKAÇ AY SONRA SURİYE'YE GİDECEĞİM"

Arabasını 300 bin TL'ye satıp ülkesine dönmek isteyen Muhammed İsmail, "Araba pazarına geldik. Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. İdlib'e gideceğim. 13 yıldır burada yaşıyorum. Arabayı satıp memlekete gideceğim. 13 yıldır gitmedim ve birkaç aya gideceğim duruma bakacağım. Suriye'de ev yok ama oraya gideceğim. Ev yapacağım. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve devlete çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım. Arabayı 300 bin TL'ye satmaya çalışıyorum" dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına akın etti

"MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Araba pazarında aracını 250 bin TL'ye satıp okulların kapanmasının ardından ülkesine dönmeyi planlayan Eyman Barkur ise, "13 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. Arabayı 250 bin TL'ye satıyorum. Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Memlekete döneceğim. Oradaki evimiz yıkıldı ama gidip tadilat yapacağım. Suriye ileride düzelecek ve daha iyi olacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürler. Burada 13 yıl yaşadım ama hiçbir sorun çıkmadı" şeklinde konuştu.

PİYASAYA GÖRE UCUZA SATIYORLAR

Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner isimli vatandaş, "Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve talep çok fazla. 'Arabamı satıp ülkeme geri döneceğim' diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecekler. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Aydın:
    Y A L A N Y A L A N Y A L A N Kimsenin döndüğü yok Uyutma operasyonu Adı bir iç siyasi propaganda Her zaman olduğu gibi 61 25 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    yalan dolan haber yapmayın Allah dan korkuyorsunuz kuldan utanın 38 11 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    ya arabalarını satıp surıyede 4te 1 fıyatına alacaklar yıne gelecekler nasılsa vatandas uyanık olun almayın drek hepsi sınır dısı edilmeli hükümet değişssin artık chpden de bı bk olmaz ama 23 14 Yanıtla
  • Depeche:
    On numara yalan 19 4 Yanıtla
  • Apple User:
    arabalarıyla gitmeleri gerekiyor bırakın 16 6 Yanıtla
  • Apple User:
    süriler nerde bir cins piyasası olmayan araba varsa onu kullanıyor 9 6 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Gidenin geri gelemeyecegi bir uygulama bekliyoruz 13 2 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Satmayın laa orda da kullanabilirsiniz arabanızı orasıda bizim 100 sen önce olduğu gibi.100 sene önce birisi masada oraları verdi sınır çizdirdi İngilizlere diye suruyeli olmadınız siz 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Sana bana düşmez ucuz araç. otokoç letgo galericiler vs kapar. 0 0 Yanıtla
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