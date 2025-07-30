Ülker, Fenerbahçe'ye Desteğe Devam Ediyor

Ülker, Chobani ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne uzun yıllardır destek veren Ülker, ABD merkezli gıda markası Chobani ile stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorlukları konularında anlaşma yapan sarı-lacivertli kulübün yanında yer almaya devam edecek.

Bu kapsamda, stadyumdaki panolarda Ülker reklamları yer almaya devam ederken, "Halley" markasıyla Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma sponsorluğunu uzun yıllardır üstlenen şirket, yeni sezonda da bu anlaşmayı sürdürecek.

Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün erkek ve kadın basketbol takımlarının maçlarını oynadığı, 2012 yılında açılan Ataşehir'deki 15 bin kişilik çok amaçlı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na isim sponsoru olarak Türk basketboluna katkı vermeye de devam edecek.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin isim sponsorluğunun Ülker'den Chobani'ye geçmesinin ardından Murat Ülker, devir teslim töreni sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Chobani Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı, "Bu bir devir teslim değil, nöbetteyiz hepimiz. Kadıköy'den dünyaya bir mesaj, Fenerbahçe Global." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada ve dijital mecralarda kısa sürede 50 milyonu aşkın erişim rakamına ulaştı ve özellikle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini topladı.