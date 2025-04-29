Uluslararası ESCO Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uluslararası ESCO Sempozyumu İstanbul'da

Uluslararası ESCO Sempozyumu İstanbul\'da

İstanbul'da 7-8 Mayıs'ta yapılacak sempozyumda enerji verimliliği konuları ele alınacak.

29.04.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası ESCO Sempozyumu'nun ikincisi, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ev sahipliğinde, Enerjisa Enerji ana sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Enerji hizmet sektörünün dünya çapındaki liderlerinin bir araya geleceği sempozyumun açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Conkar, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son, Global ESCO Network Eş Başkanı Søren Lütken ve EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü yapacak.

Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası ESCO Sempozyumu, Türkiye'de enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) temsil edildiği sivil toplum kuruluşu olan Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) iş birliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Kopenhag İklim Merkezi ve Verimlilik Değerleme Organizasyonu'nun (EVO) desteğiyle 7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumda, enerji verimliliği alanındaki çalışmalar, uluslararası düzenlemelerin enerji verimliliği politikalarına etkisi, kamu ve yerel yönetimlerle iş birlikleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, finansmana erişim gibi konular ele alınacak. Etkinlikte ayrıca ESCO modellerinin küresel iklim hedeflerine katkı potansiyeli incelenecek, gelişmekte olan ülkeler ve yükselen pazarlarda ESCO'ların rolünü artırmaya yönelik fırsatlar değerlendirilecek.

Sempozyumun açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Conkar, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son, Global ESCO Network Eş Başkanı Søren Lütken ve EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü yapacak.

"Ülkemizi enerji verimliliği alanındaki küresel diyalogların merkezi haline getireceğiz"

Paris Anlaşması ile sağlanan mutabakat çerçevesinde, sanayileşme öncesi döneme göre küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamanın hedeflendiğini ve bunun da sera gazı emisyonlarının hızla azaltılmasını zorunlu kıldığını söyleyen EYODER Başkanı Onur Ünlü, "Bilimsel araştırmalar, bu hedefe ulaşmada en hızlı, en düşük maliyetli ve en etkili yöntemin enerji verimliliği olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için dünya genelindeki enerji verimliliği iyileştirme oranının 2030 yılına kadar her yıl en az yüzde 4 artması gerekiyor. Bu oran da mevcut ilerleme hızının iki katından fazlasına karşılık geliyor. Dolayısıyla kaybedecek bir günümüzün bile olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu süreçte ülkemizin enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerine liderlik etmesini son derece değerli buluyoruz. Yoğun lobicilik faaliyeti sonucunda, ilki Paris'te düzenlenen Uluslararası ESCO Sempozyumu'nun ikincisinin ülkemizde düzenlenmesini mümkün kıldık. Bu etkinliğin enerji dönüşümünün hızlandırılmasında yenilikçi sinerjilere ve ortaklıklara zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Ülkemizi enerji verimliliği alanındaki küresel diyalogların merkezi haline getireceğiz. Etkinliğimize enerji hizmet sektörünün temsilcilerinin yanı sıra sigortacılık ve finans sektörlerinden, hukuk firmalarından, teknoloji üreticisi ve dağıtıcısı şirketlerden temsilcilerin katılımını da bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası ESCO Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:26
Acun Ilıcalı’ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:59:19. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası ESCO Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.