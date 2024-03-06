Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 35. kez kapılarını açtı

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO, 62 ülkeden 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla 35'inci kez kapılarını açtı.
Nobel Expo Fuarcılık ve Efor Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de organize edilen fuarda 50 bin metrekarelik sergi alanında bahçe, ev ve ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları, modüler mobilyalar ve yenilikçi ürünler, ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.
Fuarla ilgili yazılı açıklama yapan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, ihracata katkısını her geçen yıl artıran fuara bu yıl 62 ülkeden 300'ün üzerinde firmanın katıldığını kaydetti.
Beş gün sürecek fuarda çok sayıda ülkeden alım heyeti ve ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Dünya mobilya sektöründe ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşıyor ve bu pastadan Çin en büyük payı alıyor. Yaptıkları ihracatla pazarın yüzde 50'sini karşılıyor. Ülkemizde ise bu rakam 4,8 milyar dolar. İthalatımız da 500 milyon dolar civarında. Amacımız dünya liginde ilk 5 ülke arasına girmek."
Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de fuarın yeni ihracat bağlantılarıyla sonuçlanmasını umut ettiklerini bildirdi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.
?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.
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