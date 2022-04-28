Uluslararası projede 2 günde bin 100'ü aşkın ikili iş görüşmesi - Son Dakika

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi ile birlikte 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Speed-Match 2022 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri" hakkında konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İki gün süren etkinlikte bin 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen "Speed-Match 2022 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri" çok yüksek bir katılım ve başarıyla tamamlandı. 31 ülkeden 528 firma iki günde bin 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Eskişehirli üreticilerinde yoğun katıldığı etkinliğe özellikle Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Tayvan, Çin ve İngiltere'deki firmalar yoğun ilgi gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimizin küresel pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerinin artırılması amacıyla birçok hizmetler sunuyoruz. Dışarıdan sağladığımız fonlarla firmalarımızın rekabet gücünü yükseltecek faaliyetler hayata geçiriyoruz. Speed-Match etkinliği de iki yıldır yürüttüğümüz çok özel ve önemli bir proje" dedi.

31 ülkeden 528 firmada bin 100 ikili iş görüşmesi yapıldı

Etkinliğin uluslararası katılımla gerçekleştirildiğinin altını çizen Kesikbaş, "Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla organize ettiğimiz etkinliğimize bu yıl 31 ülkeden 528 firma dahil oldu. Bu, çok ciddi bir katılım rakamıdır. Aynı zamanda yabancı katılımcılara baktığımızda nitelik olarak da üst düzeyde bir ilgiye ulaşmak bizi ayrıca mutlu etti. İki gün süren etkinlikte bin 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcı firmaların karşılıklı profil görüntülemeleri ise 15 bini aştı. Özellikle Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Tayvan, Çin ve İngiltere'den yoğun bir katılım sağlandı. Hedefimiz Speed-Match etkinliğini bir marka haline getirip her yıl üstüne koyarak alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından bir olmak" diye konuştu.

"Eskişehir sanayisini temsil etmek bizim için önemli bir gurur"

Elde edilen yüksek ve nitelikli katılımda Eskişehir Sanayi Odası'nın üye olarak yer aldığı uluslararası sektörel platformların önemli katkısının bulunduğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, "Etkinliğin ulusal çapta duyurulması noktasında üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ESO olarak Eskişehir sanayisinin küresel anlamda tanıtımı ve uluslararasılaşma kabiliyetlerinin yükseltilmesi için Avrupa'da yer alan şemsiye kuruluşların içerisindeyiz. Odamız Avrupa Havacılık Kümeleri Ağı, Avrupa Demiryolu Kümeleri Ağı ve Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'nda ortak kuruluş olarak yer almakta. Bu kadar büyük ve prestijli organizasyonların içinde olmak ve Eskişehir sanayisini temsil etmek bizim için önemli bir gurur. Speed-Match etkinliğinde bu ağları da etkin bir şekilde kullandık. Eskişehir sanayisi tanındıkça işbirliği ve yatırım imkanları da artacaktır. Amacımız yüksek ihracat ve teknoloji üreten bir Eskişehir sanayisine katkı sağlamak" dedi. - ESKİŞEHİR