Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Güler'den fuar değerlendirmesi

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri yatak yan sanayi fuarının çok verimliği geçtiğini söyledi.

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, IBIA ile Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) tarafından 6-9 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Güler, AA muhabirine, 3 salonda toplam 15 bin metrekare alandaki fuara katılan firmaların yeni iş bağlantıları kurduklarını anlattı.

Kendilerine güvenip fuara katılarak stant açan firmalara ve ziyaretçilere teşekkür eden Güler, "91 ülkenin 320 şehrinden 22 bin 500'e yakın ziyaretçi geldi. 5 bin 700'ü yurt dışından gelen ziyaretçiydi. Sektörümüz için oldukça verimli bir fuardı. Fuara gösterilen ilgi, ülkemize ve ülkemizdeki yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji sağlayan üreticilerimize olan güveni gösterdi." dedi.

Güler, 14 ülkeden 120 firmanın katılımcı olarak fuarda yer aldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Katılımcı ülke sayısını yükseltebilirdik. Hatta fuar organizasyonu esnasında biz katılımcıların yüzde 25'ini yurt dışından alırız düşüncesiyle bu fuara başlamıştık. Fakat bizim öncelik dernek üyelerimizdi. Dernek üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamadan yurt dışından katılımcı almamız çok mantıklı olmazdı. Biz kendi üyelerimizin stant ihtiyaçlarını zor karşıladık. Yurt dışından katılımcı almaya çok fazla imkanımız yoktu. Fuarı ilk aşamada 10 bin metrekarede yaparız diye düşünmüştük. Biraz daha geniş tutalım dedik. 15 bin metrekare de bize yetmedi. Fuar alanında bir metrekare bile boş alanımız yoktu."

Fuarın ihracatı ciddi oranda artırması bekleniyor

Osman Güler, ihracat anlamında hedeflerini her zaman yüksek tuttuklarını, böyle olunca daha iyi sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Yatak endüstrisinin büyüklüğüne ilişkin rakamlar veren Güler, "Sektör olarak şu anda 3 milyar dolarlık bir ciroyu, 2 milyar dolarlık ihracatı 25 bin kişilik istihdamla sağlıyoruz. Hedefimiz, 2023'ün sonunda bu rakamları 35 bin istihdama, 4 milyar dolar ciroya ve 3 milyar dolara ihracata ulaşmak. Bu fuarın da en azından yüzde 20 civarında ihracatın yükselmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fuara katılan firmalarımız, fuardaki neticeleri doğru değerlendirebilirlerse yüzde 20'lerin yüzde 30-35'lere ulaşabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığını hatırlattı.

Bakan Varank'a teşekkür eden Güler, "Bakanımız fuarın açılışına katılarak üyelerimizi ve sektörü motive etti. Devletin bu sektörün arkasında olduğunu firmalarımız hissetti. Firmalarımızın bundan sonra gerek yatırımlarda gerekse ticaretlerinde devleti arkasında hissederek işlerine daha sıkı sarılacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Seneye yapılacak fuar için yer satışında yüzde 80'e ulaşıldı

Güler, fuarı gelecek yıl yine aynı yerde düzenleyeceklerini bildirdi.

Taleplerin şimdiden başladığına dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:

"Bu sene 15 bin metrekarede bu fuarımızı gerçekleştirdik, bir metrekare bile boş alanımız yoktu. Seneye bir hafta öne alarak 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde fuarı aynı yerde, iki salon da ilave ederek 5 salonda yaklaşık 25 bin metrekare bir alanda olmayı planlıyoruz. İlk görüşmelerde en az 20 bin metrekareye yakın alanı satmış vaziyetteyiz. Hatta sevindirici bir olay, birçok üyemiz ve katılımcı arkadaşlarımız 'Bir sonraki fuara bize telefon bile açmadan bize düşen istediğin metrekareyi yazabilirsin. Direkt bize sözleşmeleri gönderebilirsin' diye bize güven verdiler. Biz de bundan sonra biraz daha rahat hareket ederek daha iyi bir çalışmalar yapabileceğiz."