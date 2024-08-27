UND, Türk sürücülere vize engellerine son verilmesi için imza kampanyası başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

UND, Türk sürücülere vize engellerine son verilmesi için imza kampanyası başlattı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk sürücülerine uygulanan Schengen vize engellerine dikkati çekmek ve sorunun çözümü için imza kampanyası başlattı. Kampanya ile Türk sürücülerinin yaşadığı vize sorunlarının gündeme taşınması ve engellerin kaldırılması hedefleniyor.

27.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk sürücülerine uygulanan Schengen vize engellerine dikkati çekmek ve sorunun çözümü için imza kampanyası başlattı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, "Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin" başlıklı imza kampanyasıyla Türk sürücülerinin yaşadığı vize sorunlarının gündeme taşınması amaçlanıyor.

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte "vize engeliyle" karşı karşıya kalırken, bu durum, Türkiye ile Avrupa'nın kara yolu ile ticaretini de etkiliyor. Kampanyayla bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

UND tarafından başlatılan kampanya metninde, "Türk sürücüleri, AB'nin Türkiye'de ürettiği malı AB'ye, AB'nin kendi içinde ürettiği malı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'ya taşımaktadır. Sürücüye vize engeli esas itibarıyla Avrupa'nın kendi çıkarına aykırı bir durumdur. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline dur deyin! Ticaretin önündeki bu duvarı kaldırmak, bu haksızlığa son vermek için imza kampanyamıza katılın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İmza Kampanyası, Ekonomi, Vize, Ulaşım, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UND, Türk sürücülere vize engellerine son verilmesi için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: UND, Türk sürücülere vize engellerine son verilmesi için imza kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement